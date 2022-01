Am Montag (10.1.) heißt es für alle Fans des Vox-Formats "Goodbye Deutschland" wieder "Einschalten!". Der Sender zeigt eine neue Folge des Auswanderer-Formats. In der, die um 22.15 Uhr läuft, erfahren Fans mehr von den Mallorca-Auswanderern, etwa Friseurmeisterin Andrea Goebel, Fußballtrainer Micha Busse und Hüpfburgenverleiher Dennis Schadly.

Wie bereits berichtet, veranstaltet Michael Busse auf Mallorca Fußball-Camps. Seit der Pandemie aber hat er weniger Buchungen. Die geschäftliche Krise wirkt sich auch auf sein Privatleben aus. Denn Michas Freundin Gina Siegel lebt mit dem gemeinsamen Sohn noch in Deutschland. Sie würde nur auswandern, wenn die Existenz der Familie auf der Insel gesichert wäre.

Bei Mallorca-Auswanderin Andrea Goebel läuten in der neuen Folge die Hochzeitsglocken. Nach 17 Jahren Beziehung mit ihrem Thorsten (Dose). Doch schon wenige Tage nach der Hochzeit wird Friseurmeisterin Andrea zurück nach Mallorca fliegen, um dort für die Zukunft ihres Salons zu kämpfen. Schlosser Thorsten bleibt hingegen in Deutschland, weil er dort einen sicheren Job hat. Ausgerechnet als frisch getraute Eheleute müssen sie nun eine Fernbeziehung führen.

Und dann ist da noch Dennis Schadly, der Partyzubehör verleiht. Vor zwei Jahren zog der Brandenburger nach Mallorca. Mit im Gepäck waren 30 Hüpfburgen und der Traum vom Neustart. Doch wie so oft bei Auswanderer-Projekten blieb der große Erfolg bislang aus. Jetzt will Dennis einen Showroom in Cala Millor eröffnen, um so endlich mehr Aufträge zu ergattern. Eine der ersten Kundinnen, die anbeißt, ist Auswanderer-Kollegin Danni Büchner. Ihre Zwillinge haben Geburtstag. Die Aufgabe: Dennis soll den Tag unvergesslich machen. /sw