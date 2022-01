Der britische Bestsellerautor Jeffrey Archer ist auf Mallorca und schreibt an seinem neuen Buch. In einer kurzen Videobotschaft an seine Fans meldete er sich von seinem Anwesen mit Meeresblick in Sa Torre (Gemeinde Llucmajor), dem er den ironischen Namen "Writer's Block" (Schreibblockade) gegeben hat.

Der ehemalige Politiker der konservativen Partei hat weltweit mehr als 320 Millionen Exemplare seiner Romane, Kurzgeschichten und Gefängnistagebücher verkauft. Zu seinen bekanntesten Werken gehören unter anderem die Serien "Clifton Chronicless" und "William Warwick". Der 81-Jährige schreibt seit rund zwölf Jahren die jeweils erste Fassung eines neuen Romans auf der Insel. /pss Wishing you all a Happy New Year! Posted by Jeffrey Archer on Saturday, January 1, 2022