Am Montag (17.1.) heißt es für Fans des Formats "Goodbye Deutschland" einschalten und länger dran bleiben: Der Sender Vox zeigt erst um 20.15 Uhr und direkt im Anschluss, um 22.15 Uhr, jeweils eine neue Folge des Auswanderer-Formats.

Unter dem Titel "Hochzeit unter Palmen" wird das Schicksal von Auswanderern in der Türkei, auf Kreta und auch auf Mallorca gezeigt. Auf Mallorca droht die Hochzeit von Petra und Dirk ins Wasser zu fallen. Der Alptraum für Hochzeitsplanerin Claudia Runggaldier, die sowieso noch mit den Folgen der Corona-Krise zu kämpfen hat. Ihre Mitarbeiter musste sie entlassen, die meisten Hochzeiten fielen aus. Ihre Kunden Petra und Dirk wünschen sich eine Trauung unter freiem Himmel. Doch ausgerechnet am Hochzeitstag ziehen dunkle Wolken über der Insel auf. Fällt die Hochzeit am Ende ins Wasser?

Neuanfang in Spanien

Teil der Folge um 22.15 Uhr, die unter dem Titel "Neuanfang in Spanien" erscheint, sind neben verschiedenen Fuerteventura-Auswanderern auch die Mallorca-Residenten Ben und Tom. Kuchen naschen und dabei schöner werden: Das ist ihre Geschäftsidee. In ihrem Mix aus Café und Beauty-Salon wollen die Berliner unter anderem Collagenkuchen anbieten. Ob dieser Trend auf Mallorca Erfolg hat?