Ein energiegeladenes Gelände in jeder Hinsicht – wo sind wir hier?

Woche für Woche zeigen wir eine Aufnahme des auf Luftbilder spezialisierten Profi-Fotografen Hans Blossey. Vergangene Woche (kleines Foto) waren wir im Robinson-Club in Cala Serena. Hier ganz im Südosten von Mallorca wird dem aktiven Club-Urlaub gefrönt. Die Hotelanlage hatte sich als eine der ersten auf der Insel der Nachhaltigkeit verschrieben. Diesmal keine leichte Aufgabe, aber es erreichten uns trotzdem 71 Einsendungen mit richtigen Antworten. Gewonnen hat Anna Jansen aus Peguera – herzlichen Glückwunsch!

Wenn Sie wissen, wo auf Mallorca die nebenstehende Aufnahme entstand, können Sie ebenfalls ein Exemplar des neuen Buches „Mallorca von oben – die schönsten Luftbilder der Insel“ gewinnen. Es zeigt auf 160 Seiten eine Auswahl der mehr als 10.000 Aufnahmen, die Blossey von Mallorca gemacht hat. Bitte schicken Sie Ihre Lösung bis Montag (7.2.) per E-Mail und mit dem Betreff „Mallorca von oben“ an web@mallorcazeitung.es. Den Gewinner sowie die Lösung geben wir dann in der kommenden Ausgabe bekannt.

Noch mehr zum Rätseln: die bisherigen Folgen von "Mallorca von oben"