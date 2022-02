Mallorca-Sehnsucht im deutschen Fernsehen: Die RTL-Serie "Der König von Palma" will dem Ballermann ein Denkmal setzen. Anfang der 90-Jahre zieht Matti Adler mit seiner Familie nach Mallorca aus, um dort einen Biergarten zu eröffnen. An der Playa de Palma herrscht zu dieser Zeit aber alles andere als eine friedliche Stimmung.

"Der König von Palma" im Streaming bei RTL+

Alle sechs Folgen á 45 Minuten der Mallorca-Serie "Der König von Palma" sind seit dem 24. Februar 2022 auf RTL+ zu finden. Der Streaming-Anbieter bietet einen kostenlosen Probemonat an, danach kostet er 4,99 Euro pro Monat.

"Der König von Palma": Sendetermine der RTL-Mallorca-Serie im deutschen Free-TV

RTL zeigt die sechs Folgen der Mallorca-Serie "Der König von Palma" in Doppelfolgen zu Ostern:

Episode 1 "Libertad" und Episode 2 "Fuegos" laufen am 15. April 2022 um 20.15 Uhr bei RTL

Episode 3 "A Larga Distancia" und Episode 4 "Padres" zeigt RTL am 18. April 2022 um 20.15 Uhr

Episode 5 "Esperanza" und Episode 6 "Regalo de Despedida" laufen am 19. April 2022 um 20.15 Uhr bei RTL

Drehorte der RTL-Serie "Der König von Palma" über die Anfänge des Ballermanns

Für die Serie hat RTL zusammen mit der Produktionsfirma UFA Fiction in Can Picafort, an der Playa de Palma und in Palma de Mallorca gedreht.

Cast der RTL-Serie "Der König von Palma": Diese Schauspieler sind dabei

Henning Baum übernimmt als Matthias "Matti" Adler seine erste Serienhauptrolle seit "Der letzte Bulle". Die MZ hat nach den Dreharbeiten mit dem Hauptdarsteller über seine Rolle und seine Beziehung zu Mallorca gesprochen.

Weitere Rollen sind Sandra Borgmann, bekannt aus der Netflix-Produktion "Dark", als Sylvie Adler, Pia-Micaela Barucki ("Charité") als Bianca Bärwald, Martin Semmelrogge ("Das Boot") als Hasso von Schützendorf, Eva Mona Rodekirchen ("Gute Zeiten, schlechte Zeiten") als Frauke Werner, André Hennicke ("Sophie Scholl – Die letzten Tage") als Uwe Adler und Sönke Möhring ("Inglourious Basterds") als Ralf "Ralle Werner".

Lucas Cordalis spielt in der RTL-Serie seinen eigenen Vater Costa Cordalis. Im Interview mit der Mallorca Zeitung erzählt er, wie die Dreharbeiten nur zwei Jahre nach dem Tod seines Vaters waren.

Mallorca-Serie "Der König von Palma": Cast und Crew