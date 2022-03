Der Königsschwager Iñaki Urdangarin kehrt als Trainer der Jugend-Handballmannschaft zum FC Barcelona zurück. Das gab sein ehemaliger Mannschaftskamerad Enric Masip bekannt. Der ehemalige Handballspieler absolviert dort ein einmonatiges, unbezahltes Praktikum. Die Anstellung folge auf Bitte des Urdangarins, wie Masip erklärte.

Ein Skandal folgt dem Nächsten

Die Rückkehr zum katalanischen Verein erfolgt einen Monat nach der Bekanntgabe der "Eheunterbrechung" des ehemaligen Herzogs und der Herzogin von Palma, der Infantina Cristina. Anlass war die Veröffentlichung von Fotos, die Iñaki mit einer anderen Frau zeigten.

2017 wurde Iñaki u.a. wegen Unterschlagung, Betrug und zwei Steuer­delikten bei seinen dubiosen Geschäften auf Mallorca mit dem angeblich gemeinnützig arbeitenden Nóos-Institut zu fast sechs Jahren Haft verurteilt. Seit 2020 ist er Freigänger. Am 1. Mai wird seine Haftstrafe offiziell enden.

Masip steht hinter der Entscheidung

Masip hatte sich vor Rückkehr des ehemaligen Herzogs von Palma dagegen ausgesprochen, das Trikot von Iñaki Urdangarin aus dem Palau zu entfernen. Ebenso stellte er sich gegen die Entfernung seines Namens aus dem Museum. Auch der Fakt, dass Iñakis Sohn in dieser Saison sein Debüt in der ersten Mannschaft von Barça feierte, stellt für Enric Masip kein Problem dar. "Das ist ein Praktikum, er arbeitet nicht bei Barça", erklärte er in der Sendung "La Sotana". Es gibt keinen Grund, den Leuten die Köpfe einzuschlagen."

Urdangarin war 14 Spielzeiten für dieHandballmannschaft des FC Barcelona aktiv und gewann 53 Titel. 2000 beendete er seine aktive Karriere. /ht