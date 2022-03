Sie sind vergleichbar mit den Sternen des Michelin-Führers: Am Montag (28.2.) wurden im baskischen San Sebastián die Repsol-Sonnen verliehen. Die Guía Repsol – 1979 als Guía Campsa entstanden, 2009 dann umbenannt – zeichnet damit die besten Restaurants in Spanien aus. Auf Mallorca erhielten jetzt zwei Lokale erstmals einen Stern: das Casa Maruka in Palma de Mallorca und das Es Fum im Hotel St. Regis Mardavall in Costa d’en Blanes.

2007 eröffnet, hat sich das verwinkelte und mit vielen Kunstwerken bestückte Casa Maruka, in der Nähe der Plaça d'Espanya gelegen, im Laufe der Jahre zu einem Treffpunkt für Liebhaber von bodenständiger Küche mit Pfiff entwickelt. María José Calabria aus der Mancha und der Mallorquiner Alberto Serrano bilden ein perfektes Team. Traditionsgerichte werden hier faszinierend verfeinert und adaptiert, saisonale lokale Zutaten bilden die Basis, und so schmeckt es auch anspruchsvollsten Gaumen, Alt und Jung, Einheimischen wie Ausländern gleichermaßen gut. Da stört es auch nicht, wenn die spanische Tradition durch ein Thunfisch-Tataki ergänzt wird. Spezialisiert ist das Casa Maruka zudem auf raffiniert zubereitete Innereien wie Kutteln, Bries oder Niere, die man auch als Nicht-Fan der casquería, wie es auf Spanisch heißt, goutiert (restaurantecasamaruka.com).

Ebenfalls neu mit einer Sonne bedacht worden ist das Es Fum im Fünf-Sterne- Hotel St. Regis Mardavall, dessen Küchenleistung auch schon mit einem Michelin-Stern belohnt wurde. Verantwortlich dafür ist seit März 2017 der Kanare Miguel Navarro, der vor Kurzem ein Buch über Küchentraditionen und Avantgarde („Tradición y Vanguardia") seiner Heimatinsel La Gomera veröffentlicht hat. Dort betreut er während der Winterpause des Es Fum die Küche des Hotel Escuela Rural Casa de Los Herrera. Wer seine kunstvollen und präzisen Kreationen wie Foie-Gras-Ravioli mit Entenconsommé, Seeteufel mit geröstetem Sellerie und Tom-Kha-Emulsion oder Taube mit Roter Bete und Balsamico-Jus genießen will, hat dazu ab diesem Monat wieder Gelegenheit (restaurant-esfum.com). Auch über den anderen Balearen-Inseln ging sprichwörtlich die Sonne auf. Auf Menorca freut man sich über die erstmalige Auszeichnung im El Romero, auf Ibiza im Jondal und im Etxeko Ibiza sowie auf Formentera im Molo47.