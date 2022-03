Nach langer Trockenheit regnet es auf Mallorca wieder. Am Samstagmorgen (12.3.) verwandelten sich Straßen und Gehwege in Palma in kleine Bäche, Bewohner und Besucher konnten ihre angestaubten Regenschirme rausholen.

Zwar ist es seit etwa einer Woche immer wieder bewölkt und es gab sogar kleinere Schauer, aber in einer solchen Intensität hatte es seit November nicht geregnet. Nicht nur in Palma, sondern auf der gesamten Insel regnet es am Samstag den Morgen über. Für den Inselsüden hat der spanische Wetterdienst AEMET sogar wegen hoher Niederschläge die Warnstufe Gelb ausgerufen.

Während Urlauber sich wahrscheinlich ärgern, dass sie auf der sonnigen Insel einen regnerischen Tag erwischt haben, freuen sich Anwohner und vor allem die Natur. Nach monatelangem Sonnenschein ist ein solcher Tag eine Wohltat für Pflanzen und Tiere. Auch die Wasserreserven müssen für den sicherlich trockenen Sommer aufgefüllt werden.

Wetter auf Mallorca bleibt durchwachsen

Laut Wettervorhersage dürfte am späten Nachmittag dann auch in weiten Teilen der Insel die Sonne vorbeischauen. Mit Temperaturen um die 15 Grad ist es zwar alles andere als sommerlich, aber trotz des Regens nicht kalt. Am Sonntag ist das schlechte Wetter dann auch wieder vorbei. Bei Temperaturen von bis zu 20 Grad in Pollença gibt es einen Wolken-Sonne-Mix und aller Voraussicht nach keinen Regen.

Die gesamte Woche danach ist allerdings wohl durchwachsen. Sonne, Wolken, Regen und sogar Sturm. Mallorca erwartet mitten im März eine richtige Aprilwoche. /mwp