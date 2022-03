Haben wir uns vor Kurzem noch mit der klassischen Krokette beschäftigt, einem Nationalgericht Spaniens, so widmen wir uns diesmal einem anderen beliebten Gericht, der Tortilla. Auch da hat jeder so sein eigenes Spezialrezept. So spielt etwa eine Rolle, ob der Kern dieses Ei-Zwiebel-Kartoffelgemischs fast noch flüssig ist oder fest und durchgebraten. Natürlich gibt es viele Ausnahmen, aber vor allem im Norden Spaniens liebt man es saftiger, im Süden, etwa in Andalusien, dürfen sie fester und schnittfähiger sein. In der urigen Gastrobar La Tortillería an der Plaça de la Quartera in Palma neigen sie eher zu der nordspanischen Variante. Auf der Karte stehen bis zu 15 Varianten – vom Klassiker bis hin zu ungewöhnlichen Füllungen, als Tortenstück, im Sechser-Pack, als Tortilla-Degustation oder auch komplett.

Zwei Nordspanier auf Mallorca Die Idee dazu hatte Iván Cerdá, ursprünglich aus Bilbao und seit rund elf Jahren auf Mallorca. Eigentlich veranstaltet er bis heute vor allem für Einheimische die etwas anderen historischen und kulturellen Inselführungen (mallorcainsolita.com), aber 2014 kam das Lokal dazu. „Tortilla-Bars fehlen hier, obwohl alle – so auch ich – Tortillas mögen", erinnert sich Cerdá. Eine Marktlücke. Sendoa Lasheras, ebenfalls aus Bilbao, kam als Kunde und ging als Geschäftspartner. „Wir waren uns schnell einig und hatten auch die gleiche Vorstellung von einer gemütlichen legeren Gastrobar." Seitdem wechseln sich beide in der Küche und im Service ab und experimentieren mit neuen Varianten und Zutaten. Unterstützt werden sie von Kellnerin Alba Marqués, denn das Geschäft brummt sowohl im Inneren des kleinen Lokals als auch auf der ungewöhnlichen Terrasse unter einer Arkade samt Wandgemälde des bekannten Graffiti-Künstlers Soma. Außerwöhnliche Variationen Serviert wird etwa Tortilla mit Sobrassada, Honig und Mahón-Käse, mit Ziegenkäse und eingelegten Paprika, mit Trüffeln, Pilzen und Béchamel-Sauce, mit Spinat, Walnüssen und Blauschimmelkäse, mit Gemüse, mit kanarischer pikanter Mojo-Sauce, mit Pilzen und Champignons, mit Tintenfisch galicischer Art und ab und an auch mit Schweinefüßchen oder Kutteln. Eine vegane Tortilla mit Ei-Ersatz, Kurkuma und Gemüse ist ebenfalls im Angebot (Tortilla-Portion 2,50–3 Euro). Diverse spanische Klassiker Zudem gibt es diverse Brotaufstriche wie Hummus, Olivenpaste, Trockentomatenpaste und eine Lachs-Pistaziencreme (einzeln 3,50–4 Euro, Vierer-Mix 13 Euro). Samstagmittags werden zu Calypso-Musik auch Fleischbällchen, karamellisiert mit Wermut (4 Euro) sowie drei Kroketten-Varianten angeboten. (à 1,60 Euro). Eingekauft werden die Landeier bei einem Bauern aus Lloret de Vistalegre – für eine Tortilla benötigt man etwa sieben bis acht Eier – der Rest wie etwa die Kartoffeln der Sorte Agria stammt von den Märkten Olivar und Pere Garau. Vierteltreffpunkt La Tortillería, geöffnet Mo.-Sa. 19-24 Uhr, Sa. auch 12.30-16 Uhr. Plaça de la Quartera, 1, Palma. Tel.: 650 78 76 36, FB: La Tortillería