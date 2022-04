Hoher Besuch aus Madrid: Im Kulturzentrum CaixaForum in Palma de Mallorca haben der spanische König Felipe VI. und Königin Letizia am Mittwoch (27.4.) die Veranstaltung "Tour del Talento" besucht. Dabei präsentieren sich junge Unternehmer aus verschiedenen Städten in Spanien.

Auf der Insel war ein Unternehmen dabei, das für deutsche Immobilienbesitzer von Interesse sein könnte. Mit der App "IberianTax" können Nichtresidenten ihren steuerlichen Verpflichtungen nachkommen, ohne sich dafür in das spanische Fiskalwesen einzuarbeiten, Spanisch sprechen zu müssen oder einen Steuerberater zu beauftragen. Das Unternehmen verspricht für einen mittleren zweistelligen Betrag die Einreichung und die Abwicklung der sogenannten Selbstnutzungssteuer. Der Vorgang soll in nur wenigen Minuten erledigt sein. Selbstnutzungssteuer für alle Zweitimmobilien Zum Hintergrund: In Spanien muss man auf alle Immobilien, die man besitzt, die aber nicht den Hauptwohnsitz darstellen und nicht vermietet werden, diese Steuer zahlen. Das gilt etwa für Ferienhäuser. Das spanische Finanzamt betrachtet den sogenannten fiktiven Nutzwert eines selbst genutzten Zweithauses als Einkommen und erhebt dafür Steuern. Diese Regelung gilt auch für Personen, die nicht in Spanien ansässig sind und ist im Gesetz zur Einkommensteuer für Nichtresidenten (IRNR) verankert. Die entstehenden Kosten sind dabei vergleichsweise gering: Bemessungsgrundlage für die Ermittlung des Nutzungswerts ist 1,1 Prozent des Katasterwerts (valor catastral). Darauf müssen Immobilienbesitzer aus EU-Ländern 19 Prozent Steuern zahlen. Für Nicht-EU-Bürger wie Schweizer sind es 24 Prozent. Den Katasterwert einer Immobilie kann man unter anderem dem Grundsteuerbescheid entnehmen. Rund 300 Besucher im CaixaForum An der Veranstaltung für Start-Ups im CaixaForum nahmen rund 300 Menschen teil. 15 Experten vermitteln jungen Unternehmern und solchen, die es werden wollen, Tipps und Erfahrungen. Organisiert wird das Event unter anderem von der Stiftung "Fundación Princesa de Girona" . Den Besuch des Königspaares begleiteten unter anderem Ministerpräsidentin Francina Armengol, Parlamentspräsident Vicenç Tomás und Inselratspräsidentin Catalina Cladera.