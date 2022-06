Bunte Gläser und gefrorene Gerichte mit kyrillischer Schrift, viel eingelegtes Gemüse. Getrockneter Fisch in einer Glasvitrine. Wer weit weg von der Heimat wohnt, vermisst häufig das gewohnte Essen. Während sich also deutsche Residenten in deutschen Supermärkten mit Brot und Maultaschen eindecken, sehnen sich Menschen aus osteuropäischen Ländern nach Teigtaschen, Kaviar oder Algen.

„Die Pelmeni sind unsere meistverkauften Produkte“, erzählt Ivan vom Supermarkt „Gastronom“ im C/. Arxiduc Lluís Salvador, 20, in Palma. Pelmeni sind Teigtaschen, die normalerweise mit Fleisch gefüllt sind. Sie sind typisch russisch, werden aber auch in der Ukraine traditionell gegessen. In vielen anderen slawischen Ländern wie Polen und Litauen gibt es ähnliche Teigtaschen. Ivan ist das in seinem Supermarkt sehr wichtig: Es gebe nicht rein russische Produkte, die nur russische Kunden kaufen oder rein bulgarische Produkte, die ausschließlich Bulgaren kaufen.

Der Ukrainer verkauft in seinem frisch und sehr chic renovierten Supermarkt – dem ehemaligen „Moscú Market“ – Cognac aus Armenien, Buchweizen aus Litauen, Wein aus Georgien und eine Süßigkeit namens „Wolken“ aus St. Petersburg. „Die slawischen Länder haben viele Rezepte und Nahrungsmittel gemeinsam“, erklärt er. Wer in der Ukraine Cognac sage, meine den aus Armenien. Spezialitäten seien länderübergreifend beliebt. Der Ladenbesitzer spricht neben Ukrainisch und Spanisch auch Slowakisch, Tschechisch und Russisch, die Muttersprachen vieler seiner Kunden.

Zum Ukraine-Krieg will Ivan nichts sagen. Auch seinen Nachnamen will er nicht in der Zeitung lesen. Er hat weiterhin russische Kunden, will nicht zwischen den Stühlen sitzen. „Außerdem bin ich schon lange aus der Ukraine weg, es ist besser die zu fragen, die dort sind“, sagt er. Am Eingang liegt trotz aller Neutralität ein kleiner Flyer der Hilfsaktion der ukrainischen Kirche in Palma. Sonst ist das Thema tabu. Ivan redet lieber über Lebensmittel, die in seinen Augen so viele Länder vereinen.