Es war gleichzeitig ein symbolischer Akt wie der Beginn eines neuen Projekts der Stadtplanung: Am Freitag (1.7.) wurden im Beisein von Politikern und ehemaligen Patienten die Mauern der Psychiatrie in Palma de Mallorca eingerissen.

Auch die Psychiatrie wird modernisiert

Das weiträumige Areal soll sich in einen Park mit zahlreichen Grünzonen und Gewächshäusern verwandeln. Insgesamt sechs Millionen Euro stehen für das Projekt zur Verfügung. Mit weiteren vier Millionen Euro wird die psychiatrische Anstalt selbst modernisiert. Das Gelände liegt direkt neben dem Parc de Sa Riera, wodurch sich das Parkgebiet zwischen den Stadtteilen Es Fortí und Bons Aires beinahe verdoppelt.

Die Umsetzung des Projekts soll anderthalb Jahre dauern und beinhaltet unter anderem den Abriss von Gebäuden, die nicht mehr genutzt werden. Sehen Sie hier, wie der neue Park aussehen soll:

Antònia Ferrer, eine ehemalige Patientin der Psychiatrie, erklärte die Bedeutung der niedergerissenen Mauer. Als Kind habe sie gehört, dass in dem Gebäude gefährliche Menschen lebten, die für den Rest ihres Lebens eingesperrt bleiben sollten."Heute ist ein historischer Tag für alle Menschen mit psychischen Problemen. Der Abriss der Mauer ist ein wichtiger Schritt im Kampf gegen das Stigma, das Menschen mit diesen Krankheiten immer noch erleiden."

"Ein Tag, an dem sich etwas verändert"

Ministerpräsidentin Francina Armengol, die beim Pressetermin auch mit einem Hammer auf die Mauer eindrosch, sagte sichtlich gerührt, sie werde den Tag "nie vergessen". "Ich sage immer, dass ich in der Politik bin, um etwas zu verändern, und heute ist einer dieser Tage, an denen sich etwas verändert. In der Vergangenheit haben wir in unserer Gesellschaft Menschen mit psychischen Krankheiten stigmatisiert, und das ist vorbei."

Die Psychiatrie auf Mallorca wurde 1921 von der damaligen Provinzregierung als Hospital für Patienten mit mentalen Problemen in einem ehemaligen Kloster errichtet. Einst war das Gelände ein eigenes Dorf – bis zu 2.300 Patienten waren in den Gebäuden untergebracht. Im Jahr 2016 waren es 170. /pss