Alle, die die Insel gerne im Fernsehen sehen, können sich den Donnerstagabend (4.8.) zur deutschen Primetime freihalten: Der Sender Sat.1. strahlt um 20.15 Uhr die erste Folge des Formats "Unser Mallorca" mit Birgit Schrowange aus. Insgesamt gibt es vier Folgen, die jeweils im Wochenrhythmus ausgestrahlt werden.

Das passiert in der ersten Folge

In er ersten Folge trifft Schrowange Ballermann-Legende Mickie Krause. Der Sänger spricht mit der Moderatorin offen wie nie auch über sein Privatleben. Er berichtet etwa davon, dass er sich sterilisieren lassen hat. "Wenn Männer keine Kinder mehr wollen, dann macht man einen vasektomischen Eingriff. Den hab' ich gemacht", erzählt er in der Sendung. Die Moderatorin möchte noch mehr von ihm wissen: Trinkt er vor seinen Auftritten Alkohol? Wie hat er seine Frau Ute ("Uschi") kennengelernt? Haben die beiden einen Ehevertrag? Wie ist er mit seiner Anfang 2022 diagnostizierten Blasenkrebs-Erkrankung umgegangen?

Einmal am Ballermann singen

Doch auch der Spaß soll nicht zu kurz kommen. Zusammen mit Mickie Krause erfüllt sich Schrowange in der Folge zudem ihren Lebenstraum: Einmal an der Partymeile singen, genauer gesagt im Megapark. Darüber hinaus besucht Schrowange deutsche Auswanderer, die lieber ohne alles in Höhlen leben als in Deutschland Hartz IV zu kassieren.

In den vier Folgen zeigt Schrowange den Zuschauern die Sonnen- aber auch die Schattenseiten der Urlaubsinsel. Sie stürzt sich ins Partygetümmel, schwelgt im Luxus und erkundet die schönsten Ecken Mallorca. Sie zeigt aber auch, was jenseits von Ballermann und Sterne-Hotels los ist: gestrandete Rentner und Menschen, die hart arbeiten müssen. Zudem trifft Schrowange weitere Stars wie Jenny Jürgens, die wie sie selbst ein zweites Zuhause auf Mallorca haben.

Zur Moderatorin

Birgit Schrowange führte 20 Jahre lang durch die Infotainment-Sendung „Extra – Das RTL-Magazin“ und fast zehn Jahre lang durch das Lifestyle-Magazin „Life! – Die Lust zu leben“. Ihr neustes Projekt ist die Reihe "Unser Mallorca". Dabei wurde die 64-Jährige unter anderem von der Herztat-Stiftung unterstützt. Auch die Hilfsorganisation "Hope" ist in einer der späteren Folgen zu sehen.