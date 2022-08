Wenn die spanische Königsfamilie zum Urlauben auf die Insel kommt, ist das mit dem Sich-nur-Entspannen immer so eine Sache. Mit dem Marivent-Palast hat sie zwar seit Jahren eine Sommerresidenz, in der sie halbwegs ungestört ist. Auf der royalen Agenda stehen während des Inselaufenthalts jedoch immer auch etliche „Pflichttermine“.

Felipe VI. als Erster eingetroffen

Wohl als Erster auf dem Militärgelände des Flughafens Son Sant Joan eingetroffen, ist am 28. Juli Felipe VI. Ohne dass irgendein Reporter ihn ablichten konnte, fuhr er, von einer dezenten Eskorte begleitet, am Steuer seines eigenen Wagens zum Marivent-Palast in Cala Major. Dort soll er während eines Mittagessens ein paar gemeinsame Stunden mit seiner Schwester Cristina und seinen Neffen Miguel und Pablo verbracht haben. Die ehemalige „Herzogin von Palma“ war quasi schon auf dem Sprung, nachdem sie einige Tage mit ihrer Schwester Elena und Altkönigin Sofía verbracht hatte.

Anzug und Krawatte gegen Poloshirt und Bermudas getauscht

Nach dem privaten Beisammensein posierte Felipe VI. einen Tag später (29. Juli) dann beim Treffen mit der obersten Garde der mallorquinischen Politik im Almudaina-Palast erstmals für die Fotografen. Balearen-Präsidentin Francina Armengol, die im kommenden Jahr auf eine Wiederwahl hofft, verabschiedete sich vorsichtshalber nicht vom König. Sie gehe davon aus, ihn im kommenden Sommer wiederzusehen, sagte sie.

Felipe VI. bei der Copa del Rey

Nach dem Plausch über die wirtschaftliche Entwicklung der Insel sowie Wohnungs- und Fachkräftemangel inklusive Fotos-Knipsen einiger Neugieriger stand für den König wieder eine Portion wahres Vergnügen an: Der Hobby-Segler tauschte am Folgetag (30.7.) kurzerhand Anzug und Krawatte gegen Poloshirt, Bermudas und Cap ein und stieg zusammen mit dem Rest der Besatzung auf die „Aifos 500“. Bei der 40. Ausgabe der mehrtägigen Segelregatta Copa del Rey, deren offizieller Startschuss am 1. August fiel, leistet er seinem Team einmal mehr als Steuermann königlichen Beistand.

Hier konnte man Königin Letizia sehen

Doch nicht nur die Agenda des Königs ist dieser Tage prall gefüllt. Die erst wenige Stunden zuvor eingetroffene Königin Letizia glänzte am 31. Juli in schwarzer Abendrobe bei der Abschlussgala des Atlántida Film Fest neben weiteren weltbekannten Frauen. Stargäste waren neben der Königin die französische Schauspielerin Isabelle Huppert, der Letizia einen Preis überreichen durfte, und die serbischen Performance-Künstlerin Marina Abramović.

Zu Besuch in Valldemossa

Tags darauf (1.8.) durften Fotografen und neugierige Passanten vor der malerischen Kulisse Valldemossas das erste Familienfoto der Royals knipsen. Geduldig posierten dann auch die Töchter des Königspaar, Prinzessin Leonor und die Infantin Sofía, in den Gärten der Kartause. Nach dem Besuch der Zelle Nr. 4, in der Frédéric Chopin einige Monate lebte, gab es vor dem Bad in den Massen dann noch Pianoklänge für die Könige.

Besonderes Augenmerk fand auf der Insel dabei die Kleiderwahl von Letizia. Anders als bei früheren Gelegenheit trug sie authentisches Mallorca: einen Rock aus dem inseltypischen Ikat-Stoff, entworfen von Pablo Erroz und produziert von der Textil-Fabrik Textil Bujosa. Kostenpunkt: 1.045 Euro.

Dann kam der König wieder seinen Pflichten nach: Am Dienstag (2.8.) machte er es sich kurz mit dem spanischen Premier Pedro Sánchez in dessen „Sommerbüro“ im Almudaina-Palast bequem – auch für Sánchez der Startschuss in den Urlaub. Fehlt noch der Empfang für die mallorquinische Gesellschaft, der am Donnerstag (4.8.) nun doch stattfinden soll, diesmal im Marivent-Palast.

Sie kommen nicht

Selbst ausgeladen haben sich im Vorfeld bereits einige Politiker linker Parteien, die der Monarchie gegenüber kritisch eingestellt sind. Nicht mit anstoßen wird auch Altkönig Juan Carlos. Er bleibt nach seinem umstrittenen Spanienbesuch im Frühjahr in seinem Exil in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Nach dem Empfang bleibt die Königsfamilie voraussichtlich noch ein paar Tage auf der Insel – bis auf die Preisverleihung bei der Copa del Rey ohne offizielle Termine.