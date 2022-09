Mallorca zieht immer mehr Milliardäre mit ihren Superyachten an: So etwa vor Puerto Portals, wo derzeit die "Artisan" liegt. Das 63 Meter lange Schiff gehört Informationen des gut vernetzten Portals "Superyachtfan" zufolge Todd Chaffee.

Der 62-jährige US-Amerikaner wird von "Forbes" und "New York Times" als einer der weltweit führenden Investoren gezählt. Er gehörte zu den frühen Geldgebern für Twitter, was ihm milliardenschwere Gewinne einbrachte. Zudem hat er unter anderem in Firmen wie die Streaming-Plattform Netflix, die Ferienvermietungsplattform Homeaway sowie die Reisesuchmaschine Kayak investiert. Vor seiner Tätigkeit als Investor war er in führenden Positionen bei der Kreditkartenfirma Visa angestellt.

Gebaut für einen Deutschen

Die "Artisan" lief 2019 vom Stapel und gehörte zunächst dem deutschen Pharmazie-Unternehmer Wilhelm Beier. Sie fuhr unter dem Namen Metis, bevor sie 2021 an Chaffee verkauft und umbenannt wurde. Der Wert des Schiffes soll 50 Millionen Dollar betragen. Es bietet Platz für 13 Gäste und zehn Besatzungsmitglieder. Die Yacht erreicht eine Maximalgeschwindigkeit von 16 Knoten (etwa 29,6 Km/h).

Die Superyacht verfügt unter anderem über eine Master-Suite mit 180-Grad-Panoramafenster. Zudem ist sie mit einem beheizbaren Außenbereich ausgestattet, was ein Dinner an der frischen Luft auch in nördlichen Gefilden problemlos möglich macht. Wie viele andere moderne Yachten verfügt auch dieses Schiff über ein eigenes Fitnessstudio - und ist sogar mit einem "Beach Club" ausgestattet.

Eigene Terrasse für die Crew

Eine Besonderheit ist laut dem Magazin "Boat International" auch der Umstand, dass die "Artisan" über ein großzügiges Kinderzimmer verfügt. Ebenfalls ein Plus: Die Crew verfügt über eine eigene Terrasse, von der aus die Decks für die Gäste nicht einsehbar sind. Sie bietet Angestellten einen Platz an der frischen Luft, ohne dass die Privatsphäre beeinträchtigt wird. /pss