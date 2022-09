Mit Blick auf die Superyacht Kensho ist der Stadtstrand Can Pere Antoni in Palma de Mallorca in den Mittwoch (7.9.) gestartet. Das 75 Meter lange Schiff war am Dienstagabend aus Richtung Italien vor Mallorca angekommen. Im Laufe des Vormittags fuhr das luxuriöse Schiff in den Hafen von Palma ein.

Es handelt sich laut dem gut informierten Portal "Superyachtfan" um das Gefährt des deutschen Milliardärs Udo Müller. Das Schiff lief 2022 vom Stapel und bietet Platz für 12 Gäste in acht Kabinen. Für das Wohl an Bord sorgen bis zu 23 Besatzungsmitlieder. Die Yacht sticht durch ihre pistazien-grüne Außengestaltung hervor. Sie erreicht eine Maximalgeschwindigkeit von 15,4 Knoten (rund 29,6 Km/h). Yacht Kensho: Fahrstuhl und Fitnessstudio Im Innenbereich dominieren weiß, beige und helle Naturholztöne. Das Schiff verfügt über einen Fahrstuhl, sodass man sich problemlos zwischen den Decks bewegen kann. An Bord finden sich unter anderem ein Fitnessstudio, ein Pool und ein Beach Club. Gäste können sich unter anderem auf Jet-Skis vergnügen. Die Yacht wird in den Sommermonaten auf dem Mittelmeer und im Winter in der Karibik vermietet, sodass nicht klar ist, ob der Besitzer sich selbst an Bord befindet. Co-CEO von Ströer Der 60-Jährige ist Mitbegründer und Co-CEO des Außenwerbeunternehmens Ströer mit Sitz in Köln. Müller hatte bereits mit 19 Jahren sein erstes Werbeunternehmen gegründet. 1990 tat er sich mit Heinz W. Stroer zusammen und gründete seine aktuelle Firma. Ein erster großer Coup war die Sicherung der Rechte für die Außenwerbung in der ehemaligen DDR nach der Wende. Seit rund zehn Jahren ist das Unternehmen auch im Bereich der Online-Werbung aktiv. Müllers Vermögen wird auf rund 1,1 Milliarden Dollar geschätzt. Er ist mit der Unternehmensberaterin Julia Flemmerer verheiratet. Vor dem Erwerb der Kensho besaß Müller die 2016 gebaute Yacht Samurai, die er an einen US-Amerikaner weiterverkaufte. /pss