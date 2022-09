In dem vom TV-Sender RTL in Auftrag gegebenen deutschen Actionfilm von 2004 mit Bodybuilder Ralf Moeller und Insel-Freundin Katy Karrenbauer in den Hauptrollen wird wahrheitswidrig insinuiert, dass man vor Mallorca Angst vor Haien haben muss.

Die Handlung ist haarsträubend: Die Hochsaison wird von mehreren grausamen Zwischenfällen mit Haien überschattet. Es geht los mit dem Angriff einer Riesenkreatur auf einen Tauchkäfig. in letzter Sekunde werden die drei Insassen von einem Ex-Kampfschwimmer und einer Meeresbiologin gerettet. Wenig später fordert der Hai sein erstes Opfer: Ein junges Pärchen wird von einem Ruderboot gerissen und getötet. Hollywood-Star Ralf Möller im MZ-Interview: So war der Dreh zu "Hai-Alarm auf Mallorca" In dem Film wird die Vermutung geäußert, dass ein Urzeithai um die Insel schwimme. Das stimmt auch, doch es handelt sich um ein von einer Wissenschaftlerin zwecks Erfindung eines Antikrebsmittels geklontes Tier, das bei einem schweren Sturm ausbrechen konnte. Am Ende folgt ein Showdown auf hoher See. Das steht im Programm In der Programmbeschreibung liest sich der Plot so: Immer mehr Surfer verschwinden vor der Küste Mallorcas. Dann wird auch noch eine Gruppe von Touristen beim Tauchen unter der Leitung der Touristenführer Javier (Carsten Spengemann), Carlos (Gregor Bloéb) und Maja (Oona Devi Liebich) von einem unbekannten Riesenhai angegriffen. Das reicht Sven Hansen (Ralf Möller), ein Kampfschwimmer, dessen Frau vor Jahren vom selben Hai getötet wurde. Er setzt sich ein Ziel: den Mörder seiner Frau ein für alle Mal zu töten. Der Film von Regisseur Jorgo Papavassiliou stieß bei den Kritikern wegen seiner dick aufgetragenen Plattheit unisono auf Kopfschütteln und Ablehnung. Es empfiehlt sich, den unfreiwilligen Humor zu erkennen und dann herzhaft zu lachen. Der Film, dessen Vorbild der US-Streifen "Deep Blue Sea" ist, wird bei Tele 5 in der Nacht auf Montag (12.9.)