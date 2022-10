Startschuss für die Dreharbeiten zur zweiten Staffel der RTL-Serie „Der König von Palma“. Wie Produzent Johannes Kunkel auf MZ-Anfrage bestätigte, hat der Dreh am Montag (10.10.) begonnen und wird sich mit Unterbrechungen bis Januar hinziehen. Wie bereits in der ersten Staffel der Serie sind als Drehorte vor allem Can Picafort und Arenal vorgesehen. „Es wird allerdings auch ein neuer Schauplatz in der Gegend um Alcúdia dazukommen“, so Kunkel. In der Handlung werde es noch „spannender und düsterer“. „Nicht alle werden überleben“, warnt Kunkel.

Laut MZ-Informationen soll dieses Mal neben Hauptdarsteller Henning Baum auch Schauspielerin Heike Makatsch in der Serie zu sehen sein. Weiterhin mit dabei sind auch Sonja Kirchberger (in der Rolle als Bar-Besitzerin Biggi), Schauspieler Lucas Prisor (er verkörpert einen Kellner) und José Barros (als Banditen-Helfer Xisco) freuen. Inspiriert von der Geschichte Manfred Meisels Das Budget soll in ähnlichem Rahmen wie in der ersten Staffel liegen. Diese war Ostern 2022 erstmals im Free-TV ausgestrahlt worden, hatte die Hoffnung von RTL auf einen Quoten-Schlager aber nicht erfüllt. In sechs Folgen reisten die Zuschauer 30 Jahre in die Vergangenheit und begleiteten Familie Adler, die einen Biergarten am Ballermann eröffnet – eine frei erfundene, aber von der Geschichte des „Bierkönigs Manfred Meisel inspirierte Handlung in einem authentisch gestalteten Setting. Die zweite Staffel soll nächstes Jahr erscheinen. Hintergrund zu "König von Palma": Der Mord am wahren "Bierkönig" Manfred Meisel 1997 auf Mallorca