Die Saison der großen Luxusyachten schien fast schon vorbei, da ist die Megayacht "Cloud 9" vor dem kleinen Hafen Portixol am Donnerstagnachmittag (13.10.) ein überraschender Anblick. Das Schiff beeindruckt von der Ferne aus betrachtet mit seinen 88,5 Metern Länge.

Deutlich eindrucksvoller dürfte es sein, sich an Bord zu befinden. Dem in diesen Fragen stets wohl unterrichteten Online-Portal "Superyachtfan" zufolge finden auf dem 150-Millionen-Dollar-Spielzeug unter anderem ein Beach Club, ein kreisrunder Pool mit fünf Metern Durchmesser und ein eigenes Kino. Ein Fitnessstudio ist selbstverständlich auch an Bord.

Klinik und Hubschrauberlandeplatz

Doch das ist nicht alles: Laut "Superyachtfan" verfügt die Yacht zudem über eine voll ausgestattete Klinik. Insgesamt zwölf Passagiere können an Bord des exklusiven Gefährts reisen. Begleitet werden sie dabei von bis zu 26 Crewmitgliedern. Die schnelle An- und Abreise macht ein Hubschrauberlandeplatz möglich.

Die Cloud 9 lief im Jahr 2015 vom Stapel und gehörte zuerst dem US-amerikanischen Baumarkt-Unternehmer Eric Smidt. Dieser verkaufte es vor wenigen Monaten an den australischen Milliardär Brett Blundy. Der CEO des Unternehmens BB Retail Capital begann seine Karriere Anfang der 80er-Jahre mit dem Kauf eines Plattenladens.

Ein Imperium mit Schmuck, Platten und Rindfleisch

Im Laufe der Zeit baute ein Imperium auf, zu dem heute unter anderem eine Schmuckmarke, Möbelgeschäfte sowie Immobilienunternehmen gehören. Seinen ersten Plattenladen hat er mittlerweile zu einer Kette ausgebaut, die über 350 Geschäfte umfasst. Seit einiger Zeit gehört dem 62-Jährigen zudem eine große Rinderzucht im Norden Australiens.

Sein Vermögen wird auf 2,2 Milliarden Dollar geschätzt. Die vergangenen zwei Jahre waren besonders erfolgreich. Laut dem Magazin "Forbes" hat Blundy sein Vermögen seit 2020 verdoppeln können. Damit schafft er es auf Platz 29 der reichsten Australier.