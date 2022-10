Die vielfach ausgezeichnete Familien-Bäckerei Fornet de la Soca schließt ihre Filiale im denkmalgeschützten Gebäude Can Corbella am Rathausplatz in Palma. Das gaben die Betreiber Tomeu Arbona und María José Oreo am Wochenende auf Instagram bekannt. Grund für die Schließung sei, dass man nicht zufrieden mit dem Modell der Expansion des Unternehmens war. Die Filiale im altehrwürdigen Forn des Teatre - die mit Sicherheit meistfotografierte Bäckerei und Konditorei der Insel - werde man wie gewohnt weiterführen.

Mit dieser Ankündigung endet ein Intermezzo mit Hindernissen in dem Prachtbau, in dem zuvor der Fanshop von Real Madrid untergebracht war: Arbona und Oreo hatten die Filiale im Sommer 2020 nach dem Lockdown eröffnet. Wenige Monate später musste das Lokal zwischenzeitlich schließen. Wenig los in der Nebensaison Vor allem die Nebensaisons machten der zweiten Filiale zu schaffen. Im Sommer gehört die Einkaufsstraße Jaume II., die an der Haustür vorbeiführt, zu den belebtesten Straßen der Stadt. Im Winter hingegen ist in dieser Gegend nur noch wenig los. View this post on Instagram A post shared by Fornet de la Soca (@fornetdelasoca) Can Corbella ist ein im neo-maurischen Stil Ende des 19. Jahrhunderts vom Architekten Nicolás Lliteras errichtetes, vierstöckiges Haus direkt am Rathausplatz in Palma de Mallorca. Dieser Ort habe ihn schon als Kind fasziniert, erklärte Tomeu Arbona bei der Eröffnung der Filiale vor zwei Jahren. „Damals gab es hier ein ­Geschäft mit Kunstbedarf. Es war das erste ­dieser Art in Palma, und wir kauften dort Farb­stifte oder Modelliermasse für den Kunst­unterricht in der Schule." Es ist nicht bekannt, welches Unternehmen nun in das Lokal einziehen wird. /pss