Jetzt wird es ernst: Mallorca-Residentin Sophie Frei hat es durch tolle Gesangsleistungen bis ins Halbfinale von "The Voice Of Germany" geschafft. Die 17-Jährige ist am Freitagabend (28.10.) ab 20.15 Uhr bei Sat1 zu sehen. In der vergangenen Woche hatte sie sich mit ihrer Interpretation von Olivia Rodrigos "All I want" das Ticket für die Runde gesichert.

Ein Traum geht in Erfüllung

Für die junge Frau geht mit der Teilnahme bei "The Voice of Germany" ein Traum in Erfüllung. Mit nur elf Jahren hatte sich Frei bereits als Teilnehmerin bei „The Voice-Kids“ beworben. Allerdings wurde sie damals nicht ausgewählt. „Ich konnte da zwar auch schon gut singen und wollte meine Stimme der Welt zeigen. Mir ist es aber nicht gelungen, das auch auszustrahlen. Dafür war ich viel zu schüchtern“, sagte Sophie Frei im MZ-Interview selbstbewusst. Nun tritt sie bei dem Erwachsenen-Format "The Voice of Germany" gegen teils viel ältere Kandidaten an.

Moderiert wird "The Voice of Germany" von Melissa Khalaj und Thore Schölermann. In der Jury sitzen in diesem Jahr neben Mallorca-Liebhaber Peter Maffay, Stefanie Kloß (Silbermond), Rea Garvey (Reamonn) und Marc Forster. /sw/pss