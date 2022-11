Trotz Energiekrise schränkt Palma sein Lichtermeer zu Weihnachten nicht ein, sondern baut es sogar noch aus. Wie das Rathaus bekannt gab, wird die Weihnachtsbeleuchtung im Vergleich zu den Vorjahren eine Woche eher angeknipst und um zwei große Elemente erweitert. Das Lichtermeer ist erstmals am Samstag (19.11.) zu bewundern.

1,6 Millionen Euro lässt sich die Stadt die Weihnachtsbeleuchtung kosten - 2021 wares es noch 983.951 Euro. Knapp 500.000 Euro gehen dabei für die Anschaffung und die Montage von neuen Elemente drauf. Das sind in diesem Jahr zum einen ein gigantischer Weihnachtsstern. Das zwölf Meter große Schmuckstück leuchtet in verschiedenen Farben und erinnert in seiner Form an den Ostklassiker "Herrnhuter Stern". Der Stern wird auf der Plaça de la Porta de Santa Catalina aufgebaut.

Neu ist ebenfalls eine neun Meter große begehbare Leuchtkugel, die entweder auf die Plaça de las Columnas oder die anliegende Calle Nuredduna gestellt werden soll. Etwas dunkler wird es diesen Winter vor der Kathedrale, da der Parc de la Mar umgebaut wird. Der Weihnachtsbaum, der dort jährlich steht, ist diesmal im Eisenbahnpark an der Plaça d'Espanya zu bestaunen.

Unter der Woche geht das Licht um 22 Uhr aus

Das Rathaus schaltet die Weihnachtsbeleuchtung dieses Jahr bereits am Samstag (19.11.) um 20 Uhr simultan vom Rathaus-Platz und der Plaça de la Reina aus ein. Traditionell strömen zu diesem Anlass Tausende Menschen in die Innenstadt. Hinzu kommen am Freitag und Samstag diverse Lichtshows.

Nach dem feierlichen encendido die Lichter kürzer eingeschaltet bleiben als in den vergangenen Jahren – wochentags bis 22 Uhr, an den Wochenenden bis 24 Uhr und lediglich an den eigentlichen Weihnachtstagen bis 6 Uhr morgens.

Die Stadt rechnet mit einem Stromverbrauch in Höhe von 173.595 Kilowattstunden. Das entspricht Stromkosten in Höhe von 40.000 Euro. Durch die neuen Elemente sind die Kosten höher als in den vergangenen Jahren. /rp