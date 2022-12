Weihnachten ohne Geschenke. Das kann für manche Kinder auf der Insel die traurige Realität sein. Weil die Eltern kein Geld für Puppen und Spielzeug haben. Oder aber weil die Eltern gar nicht da sind. Seit Jahren sammeln deswegen diverse Initiativen auf der Insel für die Bescherung dieser Kinder. Neu hinzugekommen ist nun der deutsche Immobilienunternehmer Lucas Froese aus Felanitx. Er hat eine Aktion gestartet, die benachteiligten Kindern im Südosten von Mallorca das Weihnachtsfest versüßen soll.

Ein Bekannter machte Froese auf die Fundación Minyones aufmerksam, eine Organisation, die Kindern ein Heim bietet, deren Eltern sich aktuell nicht um sie kümmern können. Gründe dafür gibt es viele, zum Beispiel Drogenmissbrauch, psychische Probleme oder schlicht Überforderung.

Geschenken und Reisen für die Heimkinder

Die Kinder sind in den Häusern der Stiftung gut umsorgt, die staatliche Unterstützung reicht allerdings meist nur für das, was im Alltag gebraucht wird. „Für Geschenke und Reisen ist kein Geld da, dabei ist so etwas für andere Kinder ganz normal“, sagt Froese. Der 31-Jährige hat noch weitere Unternehmen animiert, den Heiligen Drei Königen am 6. Januar unter die Arme zu greifen. Zudem sammelt er Spenden, um den Kindern Reisen zu ermöglichen.

Wer mitmachen will, kann bis zum 31. Dezember ein Geschenk bei einem der teilnehmenden Geschäfte (s. u.) abgeben. Die meisten Minyones-Kinder sind zwischen vier und zwölf Jahre alt, es gibt aber auch Jugendliche bis zu 16 Jahren. Das Geschenk sollte neu oder mindestens neuwertig und am besten bereits verpackt sein. Auf einem Zettel können Spender anmerken, für welches Alter und (falls nötig) Geschlecht das Geschenk gedacht ist. Lucas Froese (lucas@lucasfroeserealestate.com) steht für weitere Fragen zur Verfügung.