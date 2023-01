Im Februar 2022 hatten die Bauarbeiten an der Kaimauer im Hafen von Cala Ratjada begonnen. Jetzt, knapp ein Jahr später, sollen 90 Prozent der zu erledigenden Aufgaben bereits umgesetzt sein. Das gab das Ministerium für Mobilität und Wohnungsbau der Balearenregierung am Dienstag (10.1.) bekannt. Der zuständige Minister Josep Marí zeigte sich zufrieden mit dem Fortschritt des Bauprojekts. "Wir gehen davon aus, dass die Arbeiten noch vor Ostern fertiggestellt sind."

Blöcke aus Öko-Beton

Bei der Verstärkung der Kaimauer kommen Blöcke aus einem speziellen Öko-Beton zum Einsatz, die die Vermehrung von Meereslebewesen fördern sollen. Die Platzierung dieser Betonblöcke müsse sehr präzise erfolgen, um den Wellengang effektiv zu verringern. Die Verwendung von nachhaltigen Materialien führe zu einer Reduktion des CO2-Ausstoßes von rund 40 Prozent im Vergleich zu herkömmlichen Arbeiten, hieß es. Die neue Technik wurde bislang nur in vier anderen spanischen Häfen eingesetzt.

Die regionale Hafenverwaltung Ports de Balears hat 7,2 Millionen Euro in das Projekt investiert, das laut Minister Marí "absolut notwendig" ist. Weitere 1,9 Millionen Euro fließen in die Renovierung und den Neubau von Hafengebäuden. Im Zuge der Umbauarbeiten an der Kaimauer wird auch eine Neuordnung des Hafens vorgenommen und die Infrastruktur modernisiert. Diese Arbeiten sollen aktuell zur Hälfte fertiggestellt sein.

Erinnerungen an die Meerespromenade werden wach

Das Versprechen, dass die Arbeiten vor Ostern fertiggestellt sind, weckt Erinnerungen an die Renovierung der Meerespromenade im bei Urlaubern beliebten Küstenörtchen im Nordosten von Mallorca. Im vergangenen Jahr hatte die zuständige Gemeindeverwaltung Capdepera erklärt, dass die Arbeiten ebenfalls bis Ostern und damit zum Beginn der Urlaubersaison abgeschlossen sein würden. Tatsächlich zogen sich die Arbeiten in den Sommer hinein.

Ende Juni gab das Rathaus bekannt, dass die neue Promenade fertig sei. Doch tatsächlich waren zu dem Zeitpunkt noch Arbeiter am Werk. Der Abschluss des Projekts erfolgte einen Monat später. /pss