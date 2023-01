Wenn Sie vor Kurzem nach Mallorca ausgewandert sind oder wichtige Fragen zu Ihrer Auswanderung haben, bekommen Sie wertvolle Tipps bei einem Seminar von Coworking Mallorca. Im persönlichen Gespräch mit Experten erfahren Sie alles, was Sie zu Themen wie N.I.E., Residencia, Seguridad Social, der Ummeldung des PKWs oder der Wahl der richtigen Schule wissen müssen.

So gewinnen Sie Karten für das Seminar

Der erste Termin in diesem Jahr findet am 5. Februar statt, der Veranstaltungsort liegt an der Playa de Palma. Wir verlosen mit Coworking Mallorca zehn Freikarten für MZ-Leser.

Um am Gewinnspiel teilzunehmen, beantworten Sie die Frage, was Sie sich von der Auswanderung nach Mallorca versprechen und schicken Sie Ihre Antwort zusammen mit Vor- und Nachnamen und Ihrer Telefonnummer bis zum 2. Feburar an preise@mallorcazeitung.es.