Erst Anfang des Monats hat Amazon-Gründer Jeff Bezos seine neue Gigayacht Koru in Empfang nehmen können. Das 127 Meter lange Gefährt lief in den Niederlanden vom Stapel. Seit Mittwochvormittag (12.4.) liegt die eindrucksvolle Segelyacht mit den drei Masten nun in der Bucht von Palma, auf Höhe des kleinen Hafens Portixol.

Bis zu 18 Gäste an Bord

Berichten zufolge hat der Unternehmer sich das Vergnügen rund 500 Millionen Dollar kosten lassen. Über die Innenausstattung der Koru ist noch wenig bekannt. So soll sie Platz für 18 statt der üblichen zwölf Gäste an Bord bieten. 40 Personen stark soll die Crew sein. Am oberen der zwei Decks soll sich ein riesiger Pool befinden.

Der Name des Schiffs steht in der maorischen Sprache für neues Leben, Wachstum, Kraft und Licht. Bezos bezog sich kürzlich auf Instagram auf den Namen und hob besonders hervor, dass dieser für ihn den Wunsch nach Erneuerung und die Wichtigkeit, den Moment zu genießen, repräsentiere.

Bei der Koru handelt sich um die zweitgrößte Segelyacht der Welt. Nur die Sailing Yacht A des russischen Oligarchen Andrej Malnichenko ist mit 143 Metern noch etwas länger. Wegen der Sanktionen im Zuge des russischen Kriegs gegen die Ukraine ist dieses Schiff aber schon länger nicht mehr in europäischen Gewässern gesichtet worden.

Diese anderen Luxusyachten liegen vor Mallorca

Die Koru ist nicht die einzige eindrucksvolle Yacht vor Mallorca. So sind derzeit die Lady Moura und die Segelyacht Black Pearl vor Ort. Letztere kam am Ostermontag an. Bei der 2018 vom Stapel gelaufenen Yacht handelte es sich um ein Herzensprojekt des russischen Oligarchen Oleg Burlakov, der unter anderem mit Investitionen in der Öl- und Zementindustrie, später auch in der Chemie-Industrie zu Reichtum gelangte.

Berichten zufolge hat der Unternehmer jeden einzelnen Schritt des Baus begleitet und bis zu 400 Millionen Euro investiert. Ziel des Projektes war, nachhaltige Energien einzusetzen.

Die Lady Moura ist nach dem Erwerb durch den mexikanischen Multimillionär Ricardo Salinas Pliego im Jahr 2020 zum zweiten Mal auf der Insel. Das 105 Meter lange Schiff wechselte für 130 Millionen Euro den Besitzer. Der vorherige Eigentümer war der saudi-arabische Magnat Nasser Al-Rashid. /pss