Seit vergangenem Mittwoch (19.4.) liegt die Yacht "Abeona" von Amazon-Gründen Jeff Bezos im Hafen von Palma. Die 76 Meter lange Superyacht ist als Beiboot für die 127 Meter lange Segelyacht "Koru" konzipiert.

Am Samstag sind die beiden Schiffe bei bewölkten Himmel aufs Meer hinausgefahren – allerdings nicht zusammen. Während die "Koru" mit gehissten Segeln am Horizont in der Bucht von Palma zu beobachten war, wie sie in Richtung Badia Gran fuhr, verblieb die "Abeona" nah an der Küste.

Vom kleinen Hafen Portixol aus war sie gut zu sehen. Zu beobachten war, dass die als Beiboot konzipierte Yacht ebenfalls ein kleineres Beiboot im Schlepptau hatte – das unter dem Namen "Chase" gelistet ist.

Wann kommt Jeff Bezos?

Derweil wird auf der Insel gespannt darauf gewartet, ob und wann der Besitzer der Yachten nach Mallorca kommt. Bislang hat es keine Anzeichen gegeben, dass der drittreichste Mann der Welt sich vor der Insel befinden könnte. Der letzte bekannte Besuch des Unternehmers liegt vier Jahre zurück. Damals war er der Einladung des US-Entertainmentmoguls David Geffen auf dessen Gigayacht "Rising Sun" gefolgt.

Schätzungen zufolge hat sich Bezos die "Koru", die Anfang April vom Stapel lief, rund 500 Millionen US-Dollar kosten lassen. Bei der "Abeona" wird der Preis dem in diesen Fragen gut informierten Portal "Superyachtfan" zufolge auf 75 Millionen Dollar taxiert.

37 Besatzungsmitglieder und ein Hubschrauberlandeplatz

Das Begleitschiff bietet eine Kapazität für vier Gäste sowie 37 Besatzungsmitglieder und ist vor allem als Lagerraum für Equipment, Vorräte und Wasserspielzeuge gedacht. Zudem hat es einen Hubschrauberlandeplatz. Die Maximalgeschwindigkeit des Schiffs beträgt 18 Knoten, was etwa 34 km/h entspricht.

Es wurde von der niederländischen Damen-Werft gebaut und lief Ende Januar vom Stapel. Die "Abeona" ist die zweitgrößte Yacht, die dort gebaut wurde. Vor der Ankunft auf Mallorca war sie am Hafen der britischen Enklave Gibraltar stationiert. /pss