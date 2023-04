271 Aussteller aus aller Welt werden zur 39. Ausgabe der Palma International Boat Show ab Donnerstag (27.4.) auf der alten Mole vor der Kathedrale erwartet. Das sind in etwa genauso viele wie im Jahr 2022. Die Boat Show ist zwar international breit aufgestellt, dennoch stammen mit etwas mehr als der Hälfte die meisten Aussteller von den Balearen. 20 Prozent kommen aus dem restlichen Spanien und 26 Prozent aus dem Ausland. Die Messe ist eine Art Stimmungsbarometer für die Branche, denn sie ist die erste im Jahresverlauf in Europa.

Zu begutachten sind an die 600 kleinere und größere Schiffe. Dabei ist das Veranstaltungsgelände über 39.000 Quadratmeter groß, fast 24.000 davon auf dem Wasser. Besucher können vier Tage lang über das Festivalgelände schlendern und sich über Neuheiten informieren.

Dieser Wirtschaftszweig ist inzwischen auf den Balearen zu einer strategischen Branche geworden, die eigenen Angaben zufolge jedes Jahr 966 Millionen Euro an Wertschöpfung generiert. Mehr als 5.000 Arbeitsplätze hängen auf den Inseln direkt an der Wassersport- und Yachtbranche.

55-Meter-Segelyacht "Elena of London"

Besonders eindrucksvoll ist auf der Boat Show die Ausstellung der Segelboote, eine der größten ihrer Art in Europa. Immer wichtiger werden dabei die Katamarane, von denen es Jahr für Jahr eine größere Zahl gibt. Das längste Schiff auf der Boat Show ist allerdings die 55-Meter-Segelyacht „Elena of London“.

Eine eigene Schau in der Schau stellt das Palma Superyacht Village mit Yachten ab 24 Metern Länge dar. Neu in diesem Jahr ist dort – Innovation Corner genannt – eine Art Treffpunkt für Start-ups aus den Bereichen Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Die Jungunternehmer können an diesem Ort den Austausch mit etablierten Firmen der Branche suchen.

Wie auch schon in den Vorjahren ist eine der ganz großen Themen der Palma Boat Show die Nachhaltigkeit. Unter den auf der Messe ausgestellten Elektrobooten befinden sich auch mehrere, die auf Mallorca gebaut wurden.