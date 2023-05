Am Mittwoch (10.5.) läuft auf RTL2 eine neue Folge des TV-Formats "Kampf der Realitystars". Während Ex-Bachelor Paul Janke schon in bisherigen Folgen zu sehen war, zieht nun "Goodbye Deutschland"-Auswanderin Peggy Jerofke in die sogenannte Sala in Thailand ein.

Wir haben uns vorab schon die fünfte Folge des Formats angeschaut, die um 20.15 Uhr im Free-TV läuft, im Vorfeld aber schon in der RTL+-App zu sehen ist. Die Trennung war auch eine Befreiung Darin werden zu Beginn alte Szenen von Peggy Jerofke und ihrem Ex-Partner Steff Jerkel aus dem Auswanderer-Format "Goodbye Deutschland" eingeblendet. Die Mitte 40-Jährige erzählt, dass die Trennung für sie auch eine Befreiung gewesen sei. Warum sie Reality-Star werden und das Format gewinnen will, fragt das Kamerateam sie. Sie wolle zeigen, dass sie auch ohne Steff alles erreichen könne. Auch Ex-Bachelor Paul Janke (Sieger der Staffel des Formats im Jahr 2012) meldet sich dann bezüglich der beiden zu Wort. "Ich kenne Peggy und auch Steff. Wir leben alle auf Mallorca. Ich war sogar schon bei ihnen zu Hause", erfährt der Zuschauer. Peggy Jerofke scheint bei den anderen Format-Teilnehmern und auch den Zuschauern gut anzukommen. Erstere glauben, dass das Publikum noch mehr von der Auswanderin sehen will und sprechen sich daher dafür aus, dass sie nicht rausgewählt wird. Auch die Lokal-Betreiberin und Mutter einer Tochter ist sich sicher, dass die Zuschauer sich in dem Format auch von einer ganz anderen Seite kennenlernen werden. Sie freue sich auch auf "coole Musik und nette Leute", erzählt sie vor den Kameras. Paul Janke hat keine Lust auf Dating Unterdessen bekommt Mallorca-Liebhaber Paul Janke ein Traumdate mit Single-Mama Eva Benetatou. Schon vor der fünften Folge hatte sich abgezeichnet, dass die Teilnehmerin auf den hübschen Blonden steht. Während sich Benetatou "sehr freut", wollte Janke gar kein Date, sagt er vor den Kameras. Als ihn seine Angebetete dann mit Snacks füttern will, lehnt er ab. "Ich fühle mich hier nicht wohl", betont Janke nur. Darum geht's „Kampf der Realitystars“ wurde in Thailand gedreht. "In einer einsamen Bucht wird einer siegeshungrigen Horde Promis der rote Teppich ausgerollt – doch sie sind nicht hier, um Urlaub zu machen. Satte 50.000 Euro Siegprämie und den Titel 'Realitystar 2023' gilt es zu gewinnen", heißt es weiter in der Programmbeschreibung. Moderiert wird die Sendung von Cathy Hummels. Peggy Jerofke und Steff Jerkel hatten 2021 gemeinsam an dem Format "Sommerhaus der Stars" teilgenommen. Die derzeit getrennten Auswanderer können Zuschauer am Freitag (12.5.) bei einer neuen Folge von "Goodbye Deutschland" sehen. Paul Janke sah man zuletzt unter anderem bei "Bachelor in Paradise" als Barkeeper.