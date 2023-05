Bei der frisch getrennten Mallorca-Residentin Iris Klein gibt es Neuigkeiten: Wie sie am Freitag (19.5.) auf Instagram berichtet hat, würden ihr ihre Follower zuletzt immer wieder zwei Fragen stellen: Bleibt sie auf Mallorca? Wird die Öffentlichkeit ihren neuen Freund kennenlernen? Auf beide Fragen gibt die Auswanderin nun eine Antwort.

Am Freitag (19.5.) zeigte sie sich zunächst vor dem Sport. "Wer hätte das gedacht, dass ich irgendwann einmal gerne zum Sport gehe?", fragte sie in die Runde. Sie müsse etwas für ihre "Winkearme" und ihr "Bäuchlein" tun, stellte sie auch fest. Dann zeigte sie ein neues Sport-Accessoire: „Ich habe sogar eine Handytasche, für den Fall, dass mein Schatz mir eine WhatsApp schickt und ich keine verpasse. Also, mein Schatz, wenn du das siehst. Du bist genau hier“, ließ sie ihre Fans wissen.

Bleibt Iris Klein auf Mallorca?

Auch, ob Iris Klein auf Mallorca bleiben wird, wollte ihre Community zuletzt wissen. "Ja", sagte sie dazu nur und grinste in die Kamera. Auch die Frage, ob sie ihren neuen Freund öffentlich zeige, sei ihr dieser Tage häufig gestellt worden. "Nein. Keine Person des öffentlichen Lebens, und das bleibt auch so. Vielleicht kriegt ihr mal eine Hand oder so... muss ich ihn fragen. Damit müsst ihr euch abfinden, ich mich auch. Ich würde es gerne in die Welt hinaus schreien, wer es ist, und würde ihn gerne zeigen, aber ich darf nicht. Und das ist auch ok."

Wenig später zeigte sich die Ex von Peter Klein beim Trainieren und später beim Feiern im Ritzi in Portals.

Schmerzen beim Tattoo-Stechen

Erst vor wenigen Tagen hatte sich Iris Klein auf der Insel ein Tattoo auf den Bauch stechen lassen. Dafür suchte sie am Dienstag (16.5.) im Carrer Sant Miquel in Palma die Filiale einer Tattoo-Studio-Kette auf, die auch "Goodbye Deutschland"-Auswanderin Caro Robens in der Vergangenheit mehrfach besuchte. In Kleins Instagram-Veröffentlichungen war zu sehen, dass es sich bei dem auswählten Motiv um die ägyptische Göttin Isis handelt, eine Frauenfigur mit Flügeln. Nach eigenen Angaben wolle sie damit eine Kaiserschnittnarbe bedecken. Diese sei fünfmal offen gewesen: drei Geburten sowie eine Eileiterschwangerschaft und die Entfernung der Gebärmutter. "Das sah nicht mehr schön aus." Weil sie die Schmerzen beim Stechen des Tattoos nur schwer aushielt, musste sie währenddessen dreimal abbrechen.

Die Sticheleien gehen weiter

Die vermeintliche Geliebte von Peter Klein, Yvonne Woelke, konnte es sich nicht nehmen lassen, gegen Iris Klein zu sticheln. Die Schauspielerin, erklärte, sie habe aus dem familiären Umfeld von Klein erfahren, dass sie statt der Kaiserschnittnarbe die Narbe einer Bauchstraffung bedecken wolle. Das wiederum kommentierte die Mallorca-Residentin mit dem Sprichwort: "Was stört sich die deutsche Eiche, wenn sich eine kleine Wildsau an ihr reibt?"

Über Woelke war vor einigen Wochen bekannt geworden, dass sie mit Peter Klein ein RTL-Format drehte. Dafür sollen die beiden sieben Wochen lang gemeinsam in einer Wohnung eingeschlossen werden, um diese komplett zu renovieren.

Seit Januar in den Schlagzeilen

Das Ehedrama um die Kleins macht seit Mitte Januar Schlagzeilen. Iris Klein bezichtigte ihren Mann öffentlich der Affäre mit der Schauspielerin Yvonne Woelke. Peter Klein war zu dem Zeitpunkt als Begleiter von Dschungelcamp-Teilnehmer Lucas Cordalis in Australien.