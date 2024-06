Facebook-Gründer Mark Zuckerberg geht auf Mallorca an Bord seiner Gigayacht - trifft er sich mit Tom Cruise?

Mark Zuckerberg, CEO von Meta (Facebook, WhatsApp, Instagram) und laut "Forbes" viertreichster Mensch der Welt, ist mittlerweile vor Mallorca an Bord seiner nagelneuen Gigayacht "Launchpad" angelangt. Der Facebook-Gründer landete in der Nacht auf Samstag (15.6.) gemeinsam mit seiner Frau und seinen drei Kindern am Flughafen von Palma.

Kurz zuvor hatte dort auch das Privatflugzeug von US-Schauspieler Tom Cruise aufgesetzt. Ob es sich dabei um einen Zufall handelt oder sich die beiden treffen wollen, ist nicht bekannt. Cruise war bereits vor wenigen Tagen zu einem Mittagessen nach Mallorca geflogen. Zuvor war er mit dem mexikanischen Filmregisseur Alejandro González Iñárritu auf der Insel.

Zuckerberg-Konvoi fuhr erst einmal zur Playa de Palma

Von dem Privatflugzeug-Bereich am Flughafen von Mallorca aus fuhr der Konvoi mit den Limousinen von Zuckerberg in den Yachthafen von Can Pastilla am nördlichen Ende der Playa de Palma. Dort bestieg die Familie ein Tender-Boot, das die Gruppe zu dem 118-Meter-Schiff brachte. Die Gigayacht war von ihrem Ankerplatz der vergangenen Tage in einer Naturbucht an der Küste von Calvià in die Bucht von Palma gefahren, um den Tech-Milliardär abzuholen.

Neben dem Hauptschiff, das er sich erst kürzlich zu seinem 40. Geburtstag zulegte, hat sich Zuckerberg auch eine weitere Superyacht als Begleit- und Bewachungsschiff angeschafft: die 67 Meter lange "Wingman". Von einem Schiff zum anderen gelangt man auch per Hubschrauber. Piloten und Schiffscrews hatten die Flüge am Donnerstagmorgen geübt.

Seit Freitag vor Mallorca

Mark Zuckerberg soll am 14. Mai, an seinem 40. Geburtstag, in Panama erstmals an Bord des Schiffes gegangen sein. Die erst im Frühjahr in den Niederlanden vom Stapel gelaufene "Launchpad" befindet sich nun auf Jungfernfahrt durch das Mittelmeer und war am vergangenen Freitag (7.6.) nach Mallorca gekommen.

Dem in diesen Angelegenheiten gut unterrichteten Portal SuperYachtFan zufolge bietet sie Platz für 24 Passagiere und 48 Crewmitglieder. Sie erreicht eine Spitzengeschwindigkeit von 20 Knoten (rund 37 km/h). Ihr Preis wird auf rund 300 Millionen US-Dollar geschätzt. Die jährlichen Betriebskosten belaufen sich auf rund 30 Millionen US-Dollar.

Die Launchpad wurde von dem renommierten norwegischen Yachtdesign-Studio Espen Øino gestaltet. Über die Ausstattung ist bislang wenig bekannt. Auf Fotos ist zu sehen, dass sie über mindestens einen Hubschrauberlandeplatz verfügt. Auch Pool, Fitnessstudio, Spa sowie zahlreiche Wasserspielzeuge, wie etwa Jetskis, sind bei Schiffen dieser Größenordnung Standard.

Das weiß man über das Begleitschiff

Das 2014 vom Stapel gelaufene Begleitschiff "Wingman" wurde im Februar 2024 – damals noch unter dem vorherigen Namen "Dapple" – verkauft. Laut dem Fachportal "Boat International" war sie nur 18 Tage lang auf dem Markt, bevor der neue Besitzer – mutmaßlich Mark Zuckerberg – sich für den Kauf entschied. Über den Preis ist bislang nichts bekannt. Das Schiff war 2020 für rund 5 Millionen Euro grundsaniert worden. Sie bietet Platz für 20 Crewmitglieder, kann aber auch so umgebaut werden, dass drei der Kabinen zu Gästeräumen werden.