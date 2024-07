Sie ist am Dienstag (2.7.) der Hingucker in Can Pastilla: 105 Meter lang, geschätzter Wert 125 Millionen US-Dollar, der Name prangt in 24-karätigem Gold am obersten Deck – die "Lady Moura" ist selbst unter den zahlreichen luxuriösen Schiffen, die sich vor allem im Sommer regelmäßig vor Mallorca tummeln, ein eindrucksvolles Exemplar.

Es begann mit einer Liebesgeschichte Gebaut wurde sie im Jahr 1990 von Blohm & Voss. Lange Jahre gehörte sie dem saudi-arabischen Magnaten Nasser Al-Rashid. Dieser hatte sie für seine ehemalige Frau Mouna Ayoub bauen lassen. Mit 18 Jahren arbeitete sie als Kellnerin in einem libanesischen Restaurant in Paris und lernte so den 18 Jahre älteren Al-Rashid kennen. Sei heirateten 1979 und ließen sich 1996 wieder scheiden. Die "Lady Moura" war für die Frau zunächst eine Art schwimmender Palast, der schon in den 90er-Jahren immer wieder vor der Insel zu sehen war. Am Ende der Beziehung verwandelte sich das Schiff eher in eine Art "Goldener Käfig". Der Besitzerwechsel 2021 wechselte die Yacht in den Besitz des mexikanischen Milliardärs Ricardo Salinas Pliego, nachdem sie zwei Jahre zuvor grunderneuert worden war. Beinahe wäre der lukrative Auftrag für die Renovierungsarbeiten nach Palma gegangen. Aber der Antrag wurde abgelehnt, weil die riesigen Baugerüste im Yachthafen gestört hätten. Dies führte jedoch nicht dazu, dass die Yacht der Insel die Freundschaft kündigte. Auch nach dem Besitzerwechsel war sie immer wieder in den Gewässern der Insel zu sehen, zuletzt im vergangenen Jahr. Dem Portal SuperYachtFan zufolge bietet das edle Schiff Platz für 27 Gäste und 71 Besatzungsmitglieder. Standesgemäß ist sie mit einem Helikopter ausgestattet, was eine zügige Anreise von einem nahegelegenen Flughafen ermöglicht, und verfügt über mehrere Beiboote. Sie erreicht eine Spitzengeschwindigkeit von 22 Knoten, was in etwa 40 Km/h entspricht.