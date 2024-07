Schichtwechsel an der Playa de Palma: Wurde Anfang der Woche noch die eindrucksvolle Yacht "Lady Moura" des mexikanischen Unternehmers Ricardo Salinas Pliego von Badegästen in Can Pastilla bestaunt, liegt am Donnerstag (4.7.) das nächste bemerkenswerte Wassergefährt vor dem Strand. Dabei handelt es sich um die 75 Meter lange Megayacht "Infinite Jest".

Unbekannter US-Eigentümer - ein Literaturfan? Wem das in Weiß gehaltene Schiff gehört, ist nicht klar. Dem gut informierten Portal "SuperYachtFan" zufolge handelt es sich aber um einen US-Bürger, der mindestens über ein Vermögen von 500 Millionen US-Dollar verfügt. Anders wird er sich das auf 60 Millionen Dollar geschätzte Schiff mit seinen jährlichen Wartungskosten von sechs Millionen Dollar auch kaum leisten können. Womöglich könnte der Besitzer ein Literatur-Fan sein. Bei "Infinite Jest" handelt es sich um einen 1996 erschienenen Roman des US-Autors David Foster Wallace. Im Deutschen erschien das komplexe, mit vielen Fußnoten versehene Werk im Jahr 2009 unter dem Titel "Unendlicher Spaß". Das Schiff lief im Juli 2023 in der türkischen Werft Proteksan Turquoise Yachts vom Stapel. Gestaltet wurde es von Studio Vallicelli, Sinot Yacht Design war für die Innengestaltung verantwortlich. Die Yacht fährt unter der Flagge der karibischen Cayman Islands und bietet Platz für 14 Gäste, unter anderem in eigens hergerichteten VIP-Kabinen, sowie für 21 Crew-Mitglieder. Die Jungfernfahrt unternahm das Schiff standesgemäß durch das Mittelmeer, bevor es in Richtung Südamerika ging. Anfang des Jahres schipperte die Yacht dann los zu einem Törn in die Antarktis, wie das Magazin "Boat International" berichtet. Drei Jahre lang habe man sich auf diese Reise vorbereitet, erzählte Kapitän Tim Davison dem Magazin. Auch die "Jester" liegt vor der Playa de Palma Wie es der Zufall will, lag vor der Playa de Palma am Donnerstag noch eine andere Yacht, die einen ähnlichen Namen hat. Die "Jester" wurde 1972 in Finnland gebaut und fährt unter jamaikanischer Flagge. Mit ihren 68 Metern steht sie dem modernen Nachbarboot in Sachen Größe in nichts nach. Nur das Design weist darauf hin, dass das Schiff etwas älter sein muss.