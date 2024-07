Seit Donnerstag (4.7.) liegt sie vor der Playa de Palma, eine eindrucksvolle, hoch luxuriöse Yacht, in edlem Dunkelblau und Weiß gehalten. Eine Gigayacht, wie sie im Buche steht. Doch um welches Schiff handelt es sich? Das GPS-Signal ist ausgestellt. Offenbar will hier jemand unerkannt bleiben.

Dieser jemand dürfte eine der reichsten Personen der Welt sein. Denn nach MZ-Informationen handelt es sich bei der Gigayacht um die "Symphony", dem 101 Meter langen Wasserspielzeug von Bernard Arnault. Der Chef des Luxuskonglomerats LVMH (steht für Louis Vuitton Moët Hennessy) steht mit einem geschätzten Vermögen von rund 198 Milliarden US-Dollar auf Platz 3 der Forbes-Reichenliste. Im April hatte der Franzose noch die Pole-Position belegt.

Zwei weitere luxuriöse Schiffe lagen am Donnerstag (4.7.) ebenfalls vor der Playa de Palma: zum einen die 2023 vom Stapel gelaufene "Infinte Jest", die einem unbekannten US-Millionär gehört, sowie die aus dem Jahr 1972 stammende "Jester", die unter jamaikanischer Flagge fährt und deren Besitzer ebenfalls nicht bekannt ist.

Das ist die "Symphony"

Die 2015 vom Stapel gelaufene "Symphony" verfügt laut dem Portal "SuperYachtFan" über einen großen Pool, einen Beach Club sowie – Standard bei Yachten dieser Größe – einen Hubschrauberlandeplatz. Sie soll den Unternehmer rund 150 Millionen Dollar gekostet haben, was geschätzte jährliche Betriebsausgaben von 10 bis 15 Millionen Dollar nach sich zieht.

Gebaut wurde sie in der Werft Van Lent im niederländischen Kaag – praktischerweise einer Tochtergesellschaft von LVMH. Die Yacht gilt als vergleichsweise umweltfreundlich. Sie verfügt über einen Hybrid-Antrieb. Dadurch verbraucht sie laut dem Yacht-Portal rund 30 Prozent weniger Energie als andere Schiffe dieser Kategorie.

Geschäftliche Interessen auf der Insel

Bernard Arnault ist bislang auf Mallorca nicht in Erscheinung getreten, hat aber geschäftliche Interessen auf der Insel. Ihm gehört das einst von Richard Branson gegründete Hotel Belmond La Residencia im Tramuntan-Dorf Deià. Neben dem eindrucksvollen Gästehaus ist die Gruppe auf Mallorca auch mit einem Louis Vuitton-Laden am Prachtboulevard Borne in Palma vertreten.