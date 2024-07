Nicht wundern, wenn in einigen Küstenorten auf Mallorca am Dienstag nicht alle kleinen Läden geöffnet sind: In zahlreichen Hafenorten ist der 16. Juli ein Feiertag - zu Ehren der Schutzpatronin der Fischer, la Mare de Déu del Carme. Mancherorts finden dazu auch traditionelle Dorffeiern statt.

Wie der Dachverband der Fischer-Innungen auf den Balearen (FBCP) in einer Pressemitteilung verlauten lässt, sind zudem Prozessionen vor der Küste aller Hafenorten auf den Balearen geplant, bei denen die Fischer ein Heiligenbild der Schutzpatronin im Boot umherfahren. Auch Blumengedecke werden traditionell zu Wasser gelassen. In diesen Häfen finden die Prozessionen statt Auf Mallorca finden die Boot-Prozessionen in Port d'Andratx, Port de Pollença, Cala Bona, Cala Ratjada, Portocolom, Porto Cristo, Cala Figuera und Sa Ràpita statt. Wer mag, kann das Spektakel am Abend von der Kaimauer aus bestaunen. Genaue Informationen zu dem örtlichen Programm gibt es an den Tourismus-Infostellen vor Ort. In einigen Dörfern gingen dem 16. Juli bereits zahlreiche Feierlichkeiten voraus. In Cala Ratjada beispielsweise ist der Hafen schon seit anderthalb Wochen festlich geschmückt, immer wieder gab es nahe der Anlegestelle buntes Programm im Rahmen der "Festes del Carme". Zu Ehren der Schutzpatronin und zum Abschluss der Feierlichkeiten findet am Dienstag (16.7.) um 22 Uhr zudem ein großes Feuerwerk statt.