Es gibt Schiffe mit einer so eigenen Biografie, dass man fast eine eigene Serie dazu drehen könnte: Am Montag (15.7.) hat die Luxusyacht "Christina O." in der Bucht von Palma Halt gemacht. Das 99 Meter lange Schiff machte auf einer Reise von Ibiza nach Menorca vor der Inselhauptstadt Halt.

Gebaut als U-Boot-Abwehrfregatte Das eindrucksvolle Schiff wurde 1943 fertiggestellt und wurde zunächst von der kanadischen Marine als U-Boot-Abwehrfregatte eingesetzt. Nach Ende des Zweiten Weltkriegs erwarb der griechische Reeder Aristoteles Onassis das Kriegsschiff und ließ es in eine Luxusyacht umwandeln, die der Unternehmer zu Ehren seiner Tochter "Christina" nannte. Nach seinem Tod im Jahr 1975 ging das Schiff in den Besitz der griechischen Regierung über und wurde als Yacht des Präsidenten genutzt. Um die Jahrtausendwende wurde sie vom griechischen Unternehmer John Paul Papanicolaou gekauft und aufwendig modernisiert. Seit einigen Jahren gehört sie dem irischen Anwalt Ivor Fitzpatrick, der ihr zu Ehren des legendären Vorbesitzers den Namen "Christina O." verpasste. Serienfans dürfte die Yacht vor allem aus "The Crown" bekannt vorkommen. Im Jahr 2021 wurden vor Mallorca auf dem Schiff einige Szenen für die fünfte Staffel gedreht. Kurios: Erst kürzlich lag die Vintage-Yacht "Atlantis II" in der Bucht von Palma. Diese wurde einst vom griechischen Schifffahrtsmagnaten Stavros Niarchos gebaut, der damit die "Christina" seines ärgsten Rivalen Onassis übertreffen wollte. So ist die "Christina O." Die "Christina O." bietet Platz für 34 Gäste und 39 Besatzungsmitglieder. Dem Fachportal "SuperYachtFan" zufolge erreicht sie eine Maximalgeschwindigkeit von 20 Knoten (rund 37 Km/h). Sie soll rund 40 Millionen US-Dollar wert sein, bei jährlichen laufenden Kosten von fünf Millionen Dollar. Die Betreiber dürften das Geld locker hereinholen. Die "Christina O." wird auf dem Portal "Yacht Charter Fleet" für rund 700.000 Euro pro Woche zur Miete angeboten. Dafür bekommt man nicht nur eine Yacht in zeitlosem, klassischen Design, die unter anderem über eine elegante Bibliothek verfügt, sondern auch moderne Wasserspielzeuge wie Flyboards oder Jetskis.