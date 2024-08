Laut dem Fachmagazin "Boat International" liegt sie mit ihren 141 Metern auf Platz 14 der längsten Yachten der Welt. Und auch durch ihr außergewöhnliches, geradezu futuristisches Design sticht die "Yas" selbst unter den Schiffen der obersten Luxus-Kategorie hervor. Seit Montag (5.8.) liegt sie im Hafen von Palma.

Als Kriegsschiff gebaut

In ihrer jetzigen Form existiert die Gigayacht seit 2015, doch vom Stapel lief das Schiff bereits 1978. Damals hieß es HNLMS Piet Hein und war eine Fregatte der niederländischen Marine. Später kaufte das Militär der Vereinten Arabischen Emirate das Schiff auf und ließ sie unter dem Namen "Al Emirat" durch die Ozeane kreuzen. Umgebaut wurde es schließlich vom Schiffsbauunternehmen Abu Dhabi Mar. Das einstige Kriegsschiff wurde mit allerlei Annehmlichkeiten wie einen mit einem Wasserfall versehenen Pool, Spa und einem Hubschrauberlandeplatz versehen. Die letzten Umbauarbeiten wurden im Jahr 2020 durchgeführt.

Laut dem Portal "SuperyachtFan" kommt das Schiff auf eine Spitzengeschwindigkeit von 26 Knoten (rund 48 Km/h), was für eine Yacht dieser Größe außergewöhnlich schnell ist. Sie bietet demnach Platz für 60 Gäste und 56 Besatzungsmitglieder. Ihr Wert wird auf 180 Millionen Euro geschätzt, was jährliche Instandhaltungskosten von rund 18 Millionen Euro mit sich bringen würde.

Das ist der Besitzer

Leisten kann sich das der Eigentümer wohl problemlos: Dabei handelt es sich um den zur Herrscherfamilie von Abu Dhabi gehörende Scheich Hamdan bin Zayed Al Nahyan. Dieser übt in seiner Heimat seit Jahren mehrere politische Ämter aus. Ob dieser derzeit selbst mit an Bord ist, ist allerdings nicht bekannt.

Es ist nicht das erste Mal, dass die Gigayacht vor Mallorca zu sehen ist. Bereits in den Jahren 2016-2019 war sie immer wieder zu Gast. Am Dienstagmorgen (6.8.) lag sie gut versteckt vor neugierigen Blicken am Club de Mar. /pss