Klischees und haarsträubende Fehler: So berichten viele Influencer über Mallorca

Es sind vor Mallorca gedrehte Szenen, bei denen anderen das Lachen gehörig vergangen wäre. Vier Männer sitzen in einem gemieteten Motorboot, das voll mit Wasser gelaufen ist. Einer der Insassen versucht, das Wasser mit einer Kühltruhe aus dem Boot zu schöpfen. Das Boot steht bis zum Rand voll, sämtliche Getränkebehälter, Schuhe und Kleidungsstücke schwimmen darin umher. Lautes Gelächter. Der Mann am Steuer prostet seinem Kumpel, der die Szene mit dem Handy filmt, mit einem Drink zu. Dann kommt eine Welle und bringt das Wasser im Boot endgültig zum Überschwappen. Schnell retten die Männer noch die Wertgegenstände. „Wir haben auf Mallorca unabsichtlich ein Boot versenkt“, betitelten die Männer das Video, das sie inklusive eines sich kaputtlachenden Smileys in dem sozialen Netzwerk TikTok hochluden.

Ihr Glück: Deutsche, die mit ihrer Yacht in der Nähe unterwegs waren, retteten die vier wenig später. Auf deren Boot wurde dann erst einmal weitergetrunken und -gefilmt. Auch dieses Video landete als Fortsetzung der wilden Bootsfahrt im Internet.

Die Insel als Freizeitpark

Dem Journalisten und Satiriker Àngel Aguiló stoßen Videos wie dieses über seine Heimat übel auf. „Wäre ich auf diesem Boot gewesen, wäre mir jegliches Lachen vergangen und ich hätte noch eine Woche später an den Vorfall gedacht. Zudem vermitteln die Urlauber ein verzerrtes und lächerliches Bild von Mallorca, als wäre die Insel ein Freizeitpark, in dem alles erlaubt und egal sei.“ Um seine Wut und die vieler anderer Einheimischer zu kanalisieren, hat er im Sommer 2023 angefangen, sich in katalanischsprachigen Videos über die zumeist spanischsprachigen Mallorca-Videos von Influencern lustig zu machen. Schon das erste Video vom 16. Juli 2023 wurde auf X (ehemals Twitter) und TikTok jeweils fast 100.000 Mal aufgerufen.

Erst mit der Zeit sei ihm klar geworden, was Influencer mit ihren Filmen anrichten und in welches Licht sie die Insel rücken, so Aguiló. „Das Ausmaß haben mir auch die vielen empörten Kommentare meiner eigenen Follower gezeigt“, sagt der 43-Jährige. Derzeit stellt die Kommentierung dieser Videos 80 Prozent seines eigenen Contents dar. Die Influencer trügen mit ihren meist mit Ortsangaben versehenen reizvollen Fotos zur Überfüllung der Insel bei, meint Aguiló. Bei einer Bucht pro Tag bleibe es selten. „Manche besuchen vier oder fünf, schauen sich danach noch den Sonnenuntergang auf der einen Seite der Insel an und fahren zum Abendessen noch ans andere Ende Mallorcas“, stellt Aguiló fest.

„Überhaupt kein Respekt“

Viele Videos würden zudem völlig falsche Angaben enthalten. In einem etwa sei von der „Kathedrale von Sóller“ die Rede sowie davon, dass man mit dem Tren de Sóller („Roter Blitz“) über die ganze Insel fahren kann.

Kein Respekt

„Sie haben überhaupt keinen Respekt davor, was die Insel wirklich ist“, sagt Aguiló. Im Gedächtnis geblieben ist ihm auch das Video eines Urlaubers, der Ensaimadas aus dem Mercadona-Supermarkt als typische Inselspezialität empfahl – für einen Mallorquiner ein Frevel. Und selbst wenn ein Influencer ankündigt, ein Lokal zu empfehlen, in dem man die Schmalzschnecken probieren sollte, weiß Àngel Aguiló schon, was wenige Sekunden später zu sehen ist: das Traditionslokal Ca’n Joan de s’Aigo. „Als gäbe es nichts anderes“, seufzt Aguiló.

Falsche Aussprache

Dass viele Influencer Orte wie Sóller („Soler“) oder Pollença („Pojenka“) falsch aussprechen, sei ihnen noch verziehen. Dass manche sich aber wundern, dass auf Mallorca Katalanisch oder Mallorquinisch gesprochen wird, empört Aguiló. Daneben sind es Reizwörter und die immer gleichen Klischees, die den Mallorquiner erschaudern lassen. Dazu gehöre zum Beispiel „Aguas cristalinas como en el Caribe“ (kristallklares Wasser wie in der Karibik). „Dieser Zwang, alles zu vergleichen! Wenn du Wasser wie in der Karibik willst, dann flieg bitte dorthin!“, regt er sich auf. Letztlich seien die Videos alle gleich, nur von einer anderen Person aufgenommen und kommentiert.

„Das Material für meine Zusammenschnitte und Kommentare muss ich mir mittlerweile gar nicht mehr suchen. Ich bekomme im Sommer jeden Tag mindestens drei bis vier Videos von meinen Followern geschickt“, sagt Aguiló. Das Video mit dem untergehenden Boot etwa habe er ganze 15 Mal bekommen.

Auf Deutsch ganz ähnlich

Aguiló spricht und versteht kein Deutsch, dabei könnte er sich genauso gut bei den Videos deutscher Influencer bedienen. Auch hier: ein einziger Einheitsbrei mit immer denselben, hier auf das deutsche Publikum zugeschnittenen Empfehlungen. Immer wieder taucht etwa der Markt in Santanyí auf...

....oder die Cala Llombards auf.

Einige Nutzer tun sogar so, als sei die „Instagram-Bucht“ Caló des Moro noch ein Geheimtipp. Yulesy etwa freut sich, den „schönsten Strand ganz Mallorcas gefunden zu haben“:

Vram.music hat sein Video über die Instagram-Bucht mit den Hashtags #geheime #bucht versehen.

Der deutsche Blogger Björn Giehl begrüßt seine Follower in einem Video vom Es Trenc mit den Worten: „Herzlich Willkommen am Karibikstrand auf Mallorca“.

„Laurafranziskaaaaa“ entschuldigt sich immerhin schon vorab für die Aussprache in ihrem Video über verschiedene Buchten...

und filmt sich dann auch, wie sie vor lauter Ergriffenheit über die Bucht Cala Deià, „dem wunderschönsten Ort, den sie je in ihrem Leben gesehen hat“, weint.

„Ich glaube, dass es dank immer mehr kritischer Follower dazu kommt, dass die Influencer irgendwann entlarvt werden. Ich hoffe es, auch wenn das bedeutet, dass es eines Tages keine Videos von mir mehr über sie geben wird – ein schwerer Schlag für die Menschheit“, kommentiert Aguiló und grinst.