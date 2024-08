Sehenswürdigkeiten auf Mallorca: So will sich das Pueblo Español in Palma neu aufstellen

Wie kann man das Pueblo Español in Palma rentabel betreiben? Darüber hat sich der deutsche Immobilienunternehmer Matthias Kühn über Jahre hinweg den Kopf zerbrochen. Womöglich tut er es auch heute noch. Die Eigentumsverhältnisse hinter einer Schweizer Gesellschaft, die die Anlage nun besitzt, sind unklar. Pächter ist eine „Holding Tintoreto 2023“.

Deren Verwalter und Geschäftsführer ist Roland Michael Obermüller, der unter anderem die Konzertreihe Legends VIP veranstaltet, Kühn schaut immer wieder mal vorbei. Jedenfalls versuchen es die Betreiber nun unter anderem mit Kunst. 13 Künstlerinnen und Künstler, viele davon mit Bezug zu Mallorca, stellen die nächsten Monate in den Gebäuden des Freilichtmuseums aus.

Ausstellung "Samsara"

Die Galerie in den unterschiedlichen Gebäuden des Pueblo Español geplant und die erste Ausstellung mit dem Namen „Samsara“ kuratiert hat María José Fernández, die seit 25 Jahren in Galerien auf der Insel und dem spanischen Festland arbeitet. Ihr zur Seite steht Andrea Riek, die erste Frau von Matthias Kühn und Mutter seiner zwei Söhne.

„Ich hatte die Räumlichkeiten im Pueblo Español alle im Kopf und habe mich dann auf die Suche gemacht nach Künstlern, deren Werke in den architektonischen Rahmen passen“, berichtet María José Fernández. Die Zusammenstellung, für die die erfahrene Kunstkennerin mehrere Monate benötigt hat, ist ihr gelungen, wie die MZ bei einem Rundgang durch die Ausstellungssäle feststellen kann.

In der "Alhambra" geht es los

Direkt zu Beginn, in der Nachbildung der Alhambra aus Granada, steht ein „Cosmic Egg“ von Lin Utzon. Die dänische Künstlerin, die einen Teil des Jahres auf Mallorca verbringt, hat ein überdimensionales Ei aus Glasfaser gefertigt, das oben zusammengedrückt und aufgeplatzt ist. Im Innenhof der Alhambra mit ihren ansonst so strengen Linien des maurischen Baustils lebt das elliptische, beinahe unförmige Ei vom Gegensatz.

Im nächsten Gebäude, den arabischen Bädern, hängen die Werke von Rosa Muñoz, einer madrilenischen Fotografin. Die 61-Jährige spielt mit echten Fotos, die sie mithilfe künstlicher Intelligenz verfälscht. Die Ausstellung nennt sich „El bosque habitado“, zu sehen sind Aufnahmen von Wäldern, in denen mit KI etwa Möbel oder ein tiny house integriert wurden.

Vieles in Blau

Der Streifzug führt durch einen Großteil des Pueblo Español, eindrücklich sind unter anderem auch die Werke von Joaquín Vila im Nachbau der im Mudéjar-Stil errichteten Kirche San Félix in Torralba nahe Zaragoza. Mitten in der Kirche hockt auf allen Vieren die Skulptur eines Mannes in Blau, durchzogen von weißen Linien. Aus seinem Körper wachsen kleine Verästelungen. Ebenfalls blau sind die Werke von Katrin Kirk. Die in Alaró lebende dänische Künstlerin arbeitet mit Draht, den sie zu unterschiedlichen Gefäßen formt und anschließend mit blauer Farbe überzieht.

Beim Rundgang wird ebenfalls schnell klar: Offensichtlich haben noch nicht viele mitbekommen, dass es im Pueblo Español etwas Neues gibt. Das 1967 im Stadtteil Son Espanyolet eröffnete „Dorf“ mit den bekanntesten spanischen Bauten im Miniaturformat liegt beinahe verlassen da. An diesem Vormittag beim MZ-Besuch streifen nur zwei Besucherinnen durch die heißen Gassen.

Alle sechs Monate eine neue Ausstellung

Die Ausstellungen sollen halbjährlich wechseln, die Werke stehen zum Verkauf. María José Fernández geht bereits in die Planung für die nächsten Schauen ab Januar. Wer möchte, könne sich von ihr durch die Räume führen lassen und bekomme Erklärungen zu den Werken, sagt sie. „Es genügt, wenn man einen Tag vorher anruft und sein Kommen ankündigt.“

Das Pueblo Español mit seinen fast 26.000 Quadratmetern – inklusive dem angeschlossenen Kongresszentrum – fügt sich mehr oder weniger harmonisch in ein ansonsten gewöhnliches Wohnviertel ein. Kurz nach der Eröffnung der von dem Architekten Fernando Chueca Goitia ersonnenen Anlage funktionierte das Konzept noch gut. Restaurants, Souvenirläden, Kunsthandwerker und Flamenco-Shows warben um die Besucher, die in Busladungen angekarrt wurden.

Anwohner machen Probleme

Schon bald aber kam es zu ersten Problemen mit den Anwohnern aufgrund von Lärm und der Parkplatzsituation. Acht Jahre nach der Eröffnung wechselte das Pueblo Español mit dem Ende der Franco-Diktatur erstmals den Betreiber.

Zunächst übernahm die Vereinigung der spanischen Sparkassen, dann die mallorquinische Sa Nostra. 2003 kam dann Matthias Kühn und wollte statt der Kunsthandwerker mehr Luxus: teure Läden, schicke Lokale und ein Fünf-Sterne-Hotel. Auch seine Firmenzentrale befand sich in dem Komplex.

Pueblo Español versinkt im Tiefschlaf

Doch mit seinen hochtrabenden Plänen lief der Hamburger Unternehmer immer wieder gegen die Wand städtischer und baurechtlicher Auflagen. Als er dann noch mit anderen Unternehmungen in Schwierigkeiten geriet und mit seiner eng verflochteten Unternehmensgruppe Insolvenz anmelden musste, versank das Pueblo Español im Tiefschlaf – nur gelegentlich unterbrochen von Verkaufsmessen der neuen Partnerin des Unternehmers, Norma Duval, Filmdrehs und dem mit Kunstschnee bepuderten Weihnachtsmarkt im Dezember.

Jetzt wo Matthias Kühn auf die Auszahlung einer ihm zugesprochenen Entschädigung von 96 Millionen Euro wartet (MZ berichtete), tut sich wieder etwas: Kurz vor dem Sommer eröffnete das Restaurant La Gioconda am Hauptplatz – dort, wo auch der Weihnachtsmarkt stattfindet. Hier gibt es Frühstücksangebote mit Bowls, Tostadas oder Smoothies, aber auch kleinere Mittagsgerichte wie Salate und Wraps. Direkt gegenüber hat eine Modeboutique eröffnet. „Die Besucher sollen nicht nur durch das Pueblo streifen, sie sollen einkehren und einkaufen können“, sagt Andrea Riek.

Weitere Lokale und Geschäfte geplant

Mittelfristig seien weitere gastronomische Betriebe und Geschäfte geplant. Laut der Leiterin des Pueblo Español Tatjana Gräfin Pilati soll sich der Komplex zu einem „Place to be“ entwickeln, der nicht nur für Urlauber attraktiv ist. „Wir wollen, dass auch die Bewohner von Palma kommen und sich hier ins Café setzen“, sagt Pilati der MZ in einem Telefongespräch nach dem Besuch.

Deshalb kommen Residenten der Insel neuerdings gratis ins Pueblo Español. Im Oktober soll es nun ein Soft-Opening geben, um die neuen Pläne der Öffentlichkeit vorzustellen. Den Weihnachtsmarkt im Dezember wird es auch geben, wobei der genaue Termin noch nicht feststeht.

Demnächst soll das Pueblo Español in den Touristen-Infos in den Urlauberhochburgen und am Flughafen Son Sant Joan beworben werden. „Die Urlauber sollen gleich auf uns aufmerksam werden“, sagt Andrea Riek.

Das Pueblo Español ist täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet, im Winter von 9 bis 17 Uhr. Eintritt: 10 Euro, Studenten, Kinder unter 14 und Rentner: 5 Euro, Residenten: Eintritt frei