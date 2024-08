Es ist längst nicht ihr erster Besuch auf der Insel, aber der Anblick ist immer wieder beeindruckend: Die Gigayacht "Katara" des ehemaligen Emirs von Katar, Scheich Hamad bin Chalifa Al Thani, lag am Donnerstag (22.8.) in der Bucht von Palma. Mit ihren 124 Metern rangiert sie laut dem Portal "SuperYachtFan" auf Platz 14 auf der Liste der längsten Yachten der Welt.

Das ist über die "Katara" bekannt

Der Emir, der 2013 sein Amt an seinen Sohn Tamim bin Hamad Al Thani abgab, hatte das Schiff 2010 in der Lürssen-Werft in Norddeutschland bauen lassen. Die Yacht bietet Platz für 28 Gäste und 60 Besatzungsmitglieder und soll rund 400 Millionen US-Dollar Wert sein. Die jährlichen Instandhaltungskosten dürften sich damit auf 40 Millionen Dollar im Jahr belaufen. Sie erreicht eine Spitzengeschwindigkeit von 20 Knoten (rund 27 Km/h).

Über die Innenausstattung der vom renommierten norwegischen Designstudio Espen Øino gestalteten "Katara" ist laut "SuperYachtFan" wenig bekannt, allerdings ist auf Fotos zu sehen, dass sie über einen Landeplatz für Helikopter verfügt. Man darf davon ausgehen, dass ein Schiff dieser Größenordnung über die üblichen Annehmlichkeiten wie Fitnessstudio, Swimming Pool und ein Spa verfügt.

2016 erlebte die Besatzung einen großen Schrecken, als ein Feuer im Maschinenraum ausbracht, während die Gigayacht vor Porto Montenegro lag. Allerdings gelang es der Crew, die Flammen in einer Viertelstunde zu löschen. Später wurde sie wieder zur Lürssen-Werf gebracht, wo sie generalüberholt wurde.

Besuche seit 2014

Das Schiff besucht Mallorca mindestens seit 2014. Zuletzt war es Anfang Juni in der Bucht von Palma gesehen worden. Inwieweit der 72-jährige Besitzer der Yacht beim jetzigen Aufenthalt mit an Bord ist, ist nicht bekannt. Die katarische Königsfamilie hat aber ein Faible dafür, mit ihren Yachten Mallorca anzufahren. Die Yacht "Al Lusail" des heutigen Emirs, Scheich Tamim bin Hamad Al Thani, ist ebenfalls immer wieder Gast vor der Insel. /pss