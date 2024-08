Eigentlich ist es fast spannender über das Beiboot zu sprechen als über die Luxusyacht selbst. Denn ja, die "Infinity", die am Freitag (23.8.) vor der Küste von Camp de Mar zu sehen war, ist alles andere als ein bescheidenes Schiff. 117 Meter lang ist die 2022 in den Niederlanden vom Stapel gelaufene Yacht, die auf eine Höchstgeschwindigkeit von 20 Knoten (etwa 37 Km/h) kommt. Das 300 Millionen US-Dollar teure Wassergefährt gehört dem US-amerikanischen Unternehmer und Kunstmäzen Eric Smidt, dem Gründer des Werkzeug-Discounters Harbor Fright Tools.

Die Yacht bietet Platz für 16 Gäste und 36 Crew-Mitglieder. Sie ist, wie für Schiffe dieser Kategorie üblich, mit Annehmlichkeiten wie einem Swimming Pool an Deck, einem Beach Club und einem Kino ausgestattet. Damit keiner der Gäste bei der An- und Abreise in Verlegenheit kommt, warten zu müssen, stehen zudem gleich zwei Hubschrauberlandeplätze zur Verfügung. So weit, so luxuriös, so normal.

Auf einem Level mit Jeff Bezos

Aber da ist noch das Beiboot, die "Intrepid", das Platz für 21 weitere Crew-Mitglieder bietet. Rund 40 Millionen US-Dollar soll es wert sein. Es verfügt ebenfalls über einen Hubschrauberlandeplatz, mehrere Wasserspielzeuge sowie eine eigene Tauchbasis. Darüber hinaus findet sich auf der Intrepid laut dem in diesen Dingen immer bestens unterrichteten Portal "SuperYachtFan" eine komplett eingerichtete Klinik, sodass eventuelle gesundheitliche Dringlichkeiten der Gäste sofort auf hoher See behandelt werden könnten. Damit bewegt sich Eric Smidt auf einem Level mit Jeff Bezos. Dessen Yacht "Koru" verfügt mit der "Abeona" über ein Beiboot, das mit 75 Metern nur sechs Meter länger ist als die "Intrepid".

In einer Sache ist Eric Smidt übrigens sehr konstant: Denn vor der "Infinity" gehörte ihm die "Cloud 9" – eine 88,5 Meter lange Megayacht. Diese gehört seit 2022 dem australischen Milliardär Brett Blundy und besuchte die Insel etwa im Oktober desselben Jahres. Das wesentliche Feature an Bord: eine eigene Klinik.