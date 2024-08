Sie ist stark, eine Kämpferin, eine exzellente Köchin, eine toughe Geschäftsfrau: die Peruanerin Irene Gutiérrez. „Er“ ist ein „heiliger Berg“, 542 Meter hoch und bietet historische Klöster und Traumausblicke bis hinüber nach Palma und zum Meer: der Puig de Randa. Im Kloster Santuari de Cura und dessen Restaurant „S’Ermità by Irene Gutiérrez“ kommen nun beide zusammen.

Es gibt Orte, die haben etwas Magisches, Spirituelles – so wie das Kloster Santuari de Cura auf dem Berg Randa in 540 Meter Höhe, einst die Wirkungsstätte des Philosophen Ramon Llulls im 13. Jahrhundert. Gleich drei Klöster befinden sich hier: das Kloster Santuario de Cura sowie an der Südflanke das Santuario de Gracia und das Santuario Sant Honorat. Viele Besucher können sich der Magie des Ortes nicht entziehen, spüren das Besondere. Andere begeistern sich ganz unspirituell für das fantastische Ambiente, die weitläufige Restaurant-Terrasse mit ihren Arkaden oder erfreuen sich am Blick auf Landschaft, Palma und die Bucht von Palma – und nicht zuletzt am Sonnenuntergang.

Das Kloster beherbergt neben einem kleinen Museum auch ein Hotel und ein Restaurant, das seit einigen Jahren von Xisco Vidal, dem Besitzer des in Algaida ansässigen Traditionslokals Es 4 Vents, betrieben wird. Dort wird das Hotelfrühstück serviert, mittags gibt es mallorquinische Küche, dazu ganztags Snacks wie pa amb oli oder Bocadillos für die vielen Radsportler. Doch der Abend, der ist seit Kurzem vergeben – und zwar an Irene Gutiérrez, die peruanische Chefin des Restaurants Sumaq in Palma.

Auch für sie, die aus der Umgebung von Cuzco stammt, der einstigen Hauptstadt der Inkas, wo es auch den einen oder anderen heiligen Berg gibt, ist dieser Ort etwas ganz Besonderes. „Man hat mir schon lukrative Angebote gemacht, ein zweites Sumaq in Saudi-Arabien zu eröffnen, aber das bin ich nicht. Das hat einfach nicht zu mir gepasst“, erklärt Gutiérrez. Mit dem Klosterlokal war es von Anfang an anders. „Hier haben mein Herz und meine Gefühle gesprochen, und ich wusste, das will ich machen, das ist der Ort für mich.“ Sie fühle sich hier frei und beschützt.

Schwierige Kindheit

Irene Gutiérrez begeistert im Sumaq seit elf Jahren Feinschmecker mit ihrer modernen peruanischen Küche. Ihre Kindheit war nicht schön, sondern geprägt durch Armut und Schläge. Mit 14 verließ sie ihr Adoptiv-Elternhaus, später wurde ihr Wunsch, Kochen zu lernen, von anderen Personen, die ihr gut gesonnen waren, unterstützt. Sie machte eine Ausbildung, eröffnete sogar ein Lokal, hatte erste Erfolge. Dann kam der Mallorquiner Nadal Real mit seiner Frau Marisol nach Peru, traf auf Gutiérrez, war begeistert von ihrer Kochkunst und überredete sie, mit nach Mallorca zu kommen, um in seinem mallorquinischen Restaurant als Köchin anzufangen. Ein anderer Kontinent, ein neues Leben, neue Herausforderungen – sie nahm das Angebot gerne an. Die beiden wurden quasi zu liebevollen Ersatzeltern.

Gerichte von der Küche der Anden beeinflusst

Sieben Jahre blieb sie bei ihnen, bis sie sich mit dem Sumaq selbstständig machte und damit auch wieder ihre eigentlichen Kochwurzeln aktivierte – viele ihrer Gerichte sind von der Küche der Anden beeinflusst.

Doch dann kam erneut das Drama in ihr Leben. Eine chronische, unheilbare und schmerzhafte Krankheit namens systemische Sklerose erforderte langwierige Behandlungen inklusive Knochenmark-Transplantationen. Sie starb beinahe daran, doch sie ist eine Kämpferin und „gewann“. Mittlerweile ist die Krankheit zwar nicht verschwunden, wird aber durch Medikamente in Schach gehalten. In zwei lesenswerten Büchern hat die starke Frau ihr Leben niedergeschrieben: „Danza de Ángeles“ (2018) und „Sumaq – Danza con Ángeles“ (2022).

Mallorquinischer Ersatzpapa

Die nächste Etappe zeichnete sich ab. Der Ersatzpapa Nadal Real und der Randa-Wirt Xisco Vidal sind Freunde, Irene kam dazu. „Wir wurden zu einem Trio, ich fühlte mich aufgehoben und angekommen. Xisco machte mir das Angebot, hier zu kochen“, sagt sie. Ende Juni war Eröffnung. Gutiérrez, die nur knapp dem Tod entkam, feiert mit S’Ermità sozusagen ihre Wiedergeburt.

Und die Gäste können mitfeiern und genießen. Neben einem À-la-carte-Angebot bietet Gutiérrez auch ein siebengängiges Menü. Es gibt ein Best-of der Gerichte des Sumaq und neue Kreationen wie den Kabaljau mit einer Creme aus geräucherten Limonen und Süßkartoffelpüree-Rosetten, Ceviches, Thunfischtatar mit Nikkei-Sauce oder leicht süße Tagliatelle mit einer Sauce aus Andenkräutern, Honig und Garnelenkarkassen, bestückt mit flambierten Riesengarnelen.

Auch Mallorquinisches

Einige Gerichte zollen ihren Ersatzeltern und dem Berg Randa Tribut, denn es gibt auch Mallorquinisches wie Lamm, gefüllt mit Sobrassada, auf Kartoffelstücken und Erbsen, dazu den Bratsud. Die spanische Küchentradition zeigt sich beim geschmorten Ochsenschwanz auf Reis mit Pilzen und einem ebenfalls köstlichen Schmorsud. (Vorspeisen 15– 21 Euro, Hauptspeisen 20–28 Euro, Desserts 11 Euro, Menü 89 Euro).

Die Gerichte sind attraktiv angerichtet und schmecken exzellent – die toughe Köchin ist eine Perfektionistin. Am Vormittag ist sie in Palma, um für das Sumaq alles vorzubereiten, etwa die Saucen anzusetzen. Abends ist sie häufig auf dem Berg und selten in Palma, wo sie ihr Sumaq-Team perfekt trainiert hat. „Die beiden Restaurants sind meine Kinder, aber in meinem zweiten Leben schlägt mein Herz momentan mehr für diesen Berg“, sagt sie.