So viel echtes Mallorca steckt in der neuen Garten-Doku im ZDF

Eine neue Garten-Doku-Serie im ZDF dürfte seit Mittwochabend (30.7.) die Herzen so mancher Hobbygärtner höherschlagen lassen. In insgesamt fünf Folgen zu bester Sendezeit ist der bekannte deutsche Gartenplaner Davit Arican mit seiner spanischen Kollegin Lourdes Vázquez Cabado auf Mallorca unterwegs, um zehn unterschiedliche High-End-Gartenprojekte zu verwirklichen.

Der deutsche Landschaftsgärtner und Diplom-Ingenieur begleitet die Gartenbauprojekte der renommierten mallorquinischen Gartenbaufirma von Joan Nadal.

„Ein beruflicher Traum ist für mich wahr geworden: Ich darf meine eigene Sendung im ZDF präsentieren – und das auch noch auf der wunderschönen Insel Mallorca“, schreibt Davit Arican seinen 150.000 Followern auf Instagram zum Start von „Garden Dreams“. Bei den Dreharbeiten habe er Zugang zu Anwesen bekommen, die man sonst nicht zu Gesicht bekäme.

High-End-Gärten zur ZDF-Primetime mit Davit Arican und Lourdes Vazquez / Tom Gläser/ZDF

Wie aus einer Idee eine Serie wurde

Die Idee zur Serie nahm vor drei Jahren erstmals Form an – auf einer Party für Landschaftsarchitekten in einem Gartenzentrum vor den Toren Palmas.

„Wir haben Davit dort kennengelernt. Im Gespräch entwickelte sich die Idee ein gemeinsames Projekt zu realisieren. Aber was und wie genau, war anfangs noch nicht klar“, erzählt Lourdes Vázquez der MZ. Die gebürtige Galicierin kam vor vier Jahren auf die Insel, nachdem sie zuvor knapp drei Jahre in Wien gearbeitet und so auch etwas Deutsch gelernt hatte.

High-End-Gärten zur ZDF-Primetime „Garden Dreams“. Ab dem 30. Juli fünf Folgen, jeden Mittwoch, 19.25 Uhr, ZDF. Nach der Ausstrahlung auch in der Mediathek mit spanischen Untertiteln, www.zdf.de

„Wir wollten Davit zeigen, wie wir hier auf Mallorca arbeiten und welche Pflanzen wir verwenden. Das sind ja ganz andere, als er gewohnt ist, und auch unsere Gartenprojekte hier sind von viel größeren Ausmaßen.“

Auf Mallorca legte Davit Arican auch selbst Hand in den Gärten der Serie an - hier beim Beschneiden einer Palme. / Tom Gläser/ZDF

Die Firma hinter den Projekten

Vázquez arbeitet als Direktorin für den für seine Kreativität international bekannten Gartenbauer Joan Nadal, der seine Firma 1993 mit seinem Bruder Toni gründete.

Das Unternehmen – dessen Namen auf Wunsch des ZDF nicht genannt werden soll – ist seither stetig gewachsen und beschäftigt mittlerweile 120 Mitarbeiter.

Das Gartencenter an der Carretera de Valldemossa umfasst insgesamt 85.000 Quadratmeter Open-Air-Schaufläche mit einheimischen und importierten Pflanzen sowie außergewöhnlichen Deko-Gegenständen wie etwa mallorquinischen Olivenöl-Mahlsteinen oder Mamorstatuen. Das Gartendesign-Büro ist mittlerweile davon unabhängig.

Joan Nadal: Der kreative Kopf der Serie

Auch Nadal lernen die ZDF-Zuschauer im Laufe der Serie kennen, wenn er das Moderatorenpaar bei der Umsetzung der Projekte berät.

„Für mich ist jeder Garten ein einzigartiges Kunstwerk, bei dem jedes Detail wichtig ist. Etwa, welchen Olivenbaum ich wie ausgerichtet einpflanze“, sagt Nadal gegenüber der MZ. „Bei einem reinen Lifestyle-Format über Mallorca hätte ich nicht mitgemacht, dazu hätte ich keine Lust.

Aber die ‚Garden Dreams‘-Serie ist anspruchsvoll, professionell gemacht und war auch herausfordernd“, sagt der Profi mit über 30 Jahren Berufserfahrung.

Joan Nadal legt mit seiner Firma bereits seit über 30 Jahren Gärten auf Mallorca an. / FOTO: NELE BENDGENS

Dreharbeiten und die spektakulären Gartenprojekte

Die Dreharbeiten begannen im Dezember 2024 und endeten in der ersten Juliwoche. Dabei begleiteten die Kameras zehn verschiedene Gartenprojekte der Firma von Nadal.

Acht davon wurden von Grund auf neu geplant, bei zwei Gärten handelt es sich um komplette Erneuerungen. „Wir haben der Produktionsfirma alle Projekte unser Kunden vorgestellt, die Interesse daran hatten bei dem Programm mitzuwirken. Die Auswahl der spektakulärsten hat dann der Produzent getroffen“, berichtet Lourdes Vázquez. Es sind Anwesen am Meer dabei, andere im Herzen der Serra de Tramuntana oder im Inselinneren.

„Mein Lieblingsprojekt war ‚Las Leonas‘, die Zuschauer werden verstehen warum. Das Anwesen liegt auf einer Klippe mit direktem Zugang zum Meer. Der wilde mediterrane Garten dort ist fast 1.000 Quadratmeter groß. Die Pflanzen dürfen da in ihren Formen frei wachsen, sich verflechten und bilden so Farbräume und Farbübergänge. Einfach spektakulär“, schwärmt die Landschaftsarchitektin.

Das Moderations-Team Lourdes Vazquez und Davit Arican auf einem der Anwesen in der "Garden Dreams"-Doku-Serie / Tom Gläser/ZDF

Fortsetzung der Serie hängt vom Erfolg ab

Ob es eine spätere Fortsetzung der Serie geben wird, hängt von ihrem Erfolg ab. Jetzt sind alle Beteiligten erst einmal erleichtert, dass die Deadlines der Produktion eingehalten werden konnten.

„Das war manchmal gar nicht so einfach, denn es ist eine Realityshow, und alle Projekte gibt es tatsächlich. In den fünf Folgen sehen wir, wie sich die Gärten entwickelt haben: die Bewässerungssysteme, die Bepflanzung oder die Verankerungen. Gerade wenn wir Gärten komplett neu anlegen, sind wir auch von anderen Firmen wie den Bauunternehmen und Elektrikern abhängig. Da kamen wir manchmal mit der Zeitplanung ganz schön in Bedrängnis“, erzählt Lourdes Vázquez.

„Aber es war ein tolles Erlebnis und hat sich gelohnt. Hoffentlich sehen die Zuschauer das genauso“, sagt die Gartenarchitektin.

