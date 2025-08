"Mallorca hat diese ganz besondere Energie und Freiheit": Bestseller-Autorin Marie Luise Ritter über ihr neues Buch

Die Bestsellerautorin und Influencerin Marie Luise Ritter (33) schreibt sehr persönliche und authentische Geschichten aus ihrem Alltag als selbstbestimmte Frau mit Anfang 30. Die studierte Journalistin und freie Texterin reflektiert in ihren Büchern sowie auf ihrem Blog und ihrem Instagram-Profil „luiseliebt“ ihre eigenen Erlebnisse. Themen sind Selbstfindung, Singleleben, Alleinreisen und modernes Dating. Am 1. August erschien beim Piper-Verlag ihr neuestes Buch „Die Suche nach Zuhause“ (17 Euro). Ritter hat es im vergangenen Winter auf Mallorca geschrieben. Jeden Morgen begann sie bei Sonnenaufgang auf ihrem kleinen Balkon im Viertel Foners in Palma daran zu arbeiten. Im Mai zog sie nach Deutschland zurück. Nun nennt sie München ihre Heimat. Mit der MZ hat sie über ihre Zeit auf der Insel und die Suche nach dem eigenen Zuhause gesprochen.

Wieso kamen Sie nach Mallorca?

Ich hatte schon immer diesen Traum, mal am Meer zu leben, und als ich mit einer Freundin auf Mallorca im Urlaub war, habe ich mich in die Insel verliebt. Zu der Zeit wohnte ich in Berlin, aber ich fühlte mich in der Stadt nicht mehr wohl. Es war mir dort alles zu groß und zu laut. Ich wollte einfach mal raus, und so zog ich im September 2022 das erste Mal nach Mallorca. Meine Wohnung in Berlin hat eine Freundin von mir für vier Monate übernommen. Aber die Insel hat mir so gut gefallen, dass ich doch länger geblieben bin.

Warum sind Sie nach Berlin zurückgekehrt?

Letztendlich ist es gar nicht mehr wirklich dazugekommen. Ich hatte mittlerweile eine Untermieterin in Berlin, mit der es große Probleme gab, und dadurch musste meine Wohnung zwangsgeräumt werden. In dem Moment habe ich mein Zuhause dort verloren und mir überlegt, dass ich gar nicht in Berlin bleiben muss, sondern stattdessen lieber wieder ins Ausland möchte. So bin ich dann in meinem VW-Bulli mit meinen Siebensachen nach Nizza gezogen und von dort aus nach Paris. Auch „einmal im Leben in Paris zu wohnen“ war schon immer mein Wunsch. Ich war den ganzen Sommer 2024 dort, aber Paris war anstrengend und ich habe gemerkt, dass ich Mallorca irgendwie vermisst habe. So bin ich im Oktober 2024 wieder nach Mallorca zurückgekommen und habe in einer Wohnung mit Balkon in Foners gelebt.

Hier ist dann Ihr aktuelles Buch „Die Suche nach Zuhause“ entstanden.

Ja, da beschreibe ich diese Suche nach einem Zuhause und setze mich damit auseinander, was Zuhause eigentlich bedeutet. Ich fand es schön, verschiedene Orte zum Leben auszuprobieren, letztendlich brachte mich die Sehnsucht nach Ruhe und Leichtigkeit aber wieder auf die Insel. Mallorca und generell das Am-Meer-Leben haben auf jeden Fall ein Zuhausegefühl für mich. Ich liebe es, hier im Tramuntana-Gebirge zu wandern.

Das Tramuntana Gebirge hat es Marie Luise Ritter besonders angetan. / Privat

Trotzdem sind Sie wieder gegangen.

Das klingt vielleicht total blöd, aber nach drei Jahren im Ausland habe ich irgendwann dieses typisch Deutsche vermisst. Die Pünktlichkeit, aber auch, dass Pläne eingehalten werden. Beispielsweise ging in meiner alten Wohnung auf Mallorca irgendwann das Wasser mal nicht mehr, auch nach zwei Tagen noch nicht. Als ich den Vermieter anrief, meinte der nur: „Jaja, da kommt jemand – mañana …“ Die spanische Gelassenheit muss man eben mit Humor nehmen. Und ich liebe unsere Sprache! Ich schreibe ja meine Bücher auf Deutsch und ich habe das Leben in meiner Muttersprache vermisst. Genauso auch echte Jahreszeiten. Dennoch hat Mallorca einen festen Platz in meinem Herzen.

Also bedeutet Deutschland für Sie Zuhause?

Durch meine Zeit im Ausland habe ich gemerkt, dass mein Zuhause eher in Deutschland ist, allein schon durch die Nähe zu meiner Familie und zu Freunden. Es ist ja ein persönliches Empfinden, wie man Zuhause für sich definiert. Ich glaube, das kann sich immer mal wieder ändern. Gerade hatte ich eher ein Vermissen meiner Heimat. Daher ist momentan München für mich die ideale Kombination aus dem Süden, den Bergen und Deutschland. Ich mag die Heimatbezogenheit der Leute dort. Und auf Mallorca hatte ich manchmal etwas einen Inselkoller – deswegen tut die Abwechslung mir gut. Aber irgendwann werde ich sicher auch irgendwo fest bleiben.

Mallorca hat diese ganz besondere Energie und Freiheit, der sich niemand lange entziehen kann, der hier einmal sein Herz verlor. Marie Luise Ritter — Bestseller-Autorin

Was ist Zuhause überhaupt für Sie?

Für mich ist es ein Lebensgefühl: dieses Sich-zugehörig-Fühlen zu einem Ort und mit ihm im gleichen Takt zu schlagen und dort anzukommen. Es ist ähnlich wie bei den Pflanzen – jede Pflanze wächst woanders gut und kriegt woanders die richtige Menge an Wasser und Licht ab. Ich glaube, so ist es auch mit Orten: Jeder Ort lässt uns unterschiedlich erblühen. Mein Fazit ist letztendlich, dass es keine Vorbestimmung ist, wo man sein Zuhause findet, sondern es liegt dort, wo man bleiben will, also ankommt. Diese ganzen Reflexionen sind für die jüngeren Generationen relevant, weil wir in einer globalisierten und digitalisierten Welt voller Möglichkeiten leben und prinzipiell überall hingehen könnten.

Wollten Sie schon immer Autorin sein?

Ja, das ist mein Traum. Mit 13 habe ich den alten Laptop meines Vaters zu Weihnachten bekommen, weil ich mein erstes Buch schreiben wollte, einen Jugendroman. Den gibt es auch noch irgendwo, aber er hat zum Glück niemals das Licht der Öffentlichkeit erblickt. Dann habe ich Journalistik studiert und mich als Texterin selbstständig gemacht. 2019 habe ich beim Piper-Verlag mein erstes autobiografisches Sachbuch „Tinder Stories“ herausgebracht. Das war damals etwas Neues, dass ich so offen und authentisch über mein Liebesleben und das Daten schreibe, und Tinder war noch nicht so bekannt. Auch mein Buchgenre ist ungewöhnlich. Es sind ja keine fiktiven Romane, die ich schreibe, sondern ich erzähle einfach Geschichten, die mir passiert sind. Es ist so ein Zwischengenre, das sowohl von den Lesern als auch von meinem Verlag gut angenommen wird, aber nicht wirklich besteht. Meine Bücher werden als Sachbücher eingeordnet und stehen in Buchhandlungen witzigerweise oft bei Selbsthilferatgebern, obwohl ich ja gar keine Empfehlungen gebe.

Luise Ritter bei einem Ausflug in Cala Figuera. / Privat

Was ist Ihr neuestes Projekt?

Momentan schreibe ich schon an dem nächsten Buch bei Piper mit dem Thema Mut und frei sein. Es geht dabei um weibliche Unabhängigkeit und mutig sein. Das passt, finde ich, gut zu den vorherigen Büchern über Alleinsein, Leichtigkeit und Zuhause. Aber irgendwann möchte ich auch Romane schreiben, am liebsten kitschige Liebesromane. Auf jeden Fall will ich nicht ewig persönliche Geschichten erzählen, irgendwann reicht es damit auch. Je älter ich werde, desto mehr Bedürfnis nach Privatsphäre habe ich auch, und ich muss nicht mehr live berichten, was ich so erlebe. Mit 20 ist man da noch freigiebiger mit allen Informationen über sich, aber langsam entwickelt sich bei mir so etwas wie so ein Rückzug und ich möchte ein bisschen privater leben.

Kehren Sie noch mal nach Mallorca zurück?

Zuhause ist immer eine Momentaufnahme für mich. Vielleicht komme ich in zwei Jahren zurück und miete mir eine Finca zum Schreiben. Mallorca hat diese ganz besondere Energie und Freiheit, der sich niemand lange entziehen kann, der hier einmal sein Herz verlor.

Gerade erschienen Aktuelles Buch: Marie Luise Ritter, „Die Suche nach Zuhause“, Piper Verlag, 17 Euro. www.piper.de Marie Luise Ritter: IG: @luiseliebt, www.luiseliebt.de

Abonnieren, um zu lesen