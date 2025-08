Diese zwei "Let's Dance"-Profi-Tänzerinnen tanzen auch auf Mallorca

Sie stammen beide aus Russland, kamen in jungen Jahren nach Deutschland, sind Profitänzerinnen und haben bei der RTL-Show „Let’s Dance“ größere Bekanntheit erlangt: die beiden Freundinnen Ekaterina Leonova (38) und Mariia Maksina (27). Leonova war 2024 und 2025 zudem Jurorin bei „Das Supertalent“ (RTL). Maksina hat seit zwei Jahren eine Wohnung auf Mallorca, verbringt die Sommermonate hier. Seit Kurzem organisiert sie von Palma aus Bootsausfahrten inklusive Tanz-Workshop und prominentem Gast. Am Donnerstag (24.7.) war das Ekaterina Leonova. Ebenfalls an Bord der „Barca Samba“ mit dabei: Ex-Bachelor Paul Janke und „Let’s Dance“-Kollege Massimo Sinató.

Ihre Lebensgeschichte weist sehr viele Parallelen auf. Hat Sie das direkt verbunden?

Mariia Maksina: Wir haben uns 2009 in einem Tanzverein in Köln kennengelernt. Damals war ich zwölf Jahre alt und war auf eine Einladung hin mit meiner Mama nach Deutschland zum Tanztraining gekommen. Ekaterina war 21 Jahre alt und damals auch erst ein halbes Jahr dort. Die gemeinsame Geschichte – das Tanzen, alleine in Deutschland zu sein – hat uns sofort zusammengebracht. Schließlich hatten wir nur uns beide. Sie war wie eine große Schwester für mich. Seit 16 Jahren habe ich nun ein neues Familienmitglied.

Ekaterina Leonova: Als Mascha (Mariia Maksina, Anm. d. Red.) dann 18 Jahre alt war, stand sie mit einem Koffer vor meiner Tür und hat gesagt: „Wir wohnen jetzt zusammen.“

Mariia Maksina: Wir hatten dann sechs Jahre lang in Köln eine Wohngemeinschaft.

Wie haben Sie mit dem Tanzen angefangen?

Mariia Maksina: Ich begann mit Latein und Standard, als ich drei Jahre alt war. Im ersten Jahr hat meine Mutter mich dazu gezwungen, zu tanzen. Ich habe oft geweint. Wenn ich nun zurückblicke, bin ich meiner Mama dennoch sehr dankbar. Wenn sie mich nicht in diese Richtung gedrängt hätte, wäre ich heute nicht dort, wo ich nun bin.

Ekaterina Leonova: Auch mir hat das Tanzen damals zunächst nicht gefallen. Mit sieben Jahren bin ich nach nur drei Monaten aus dem Kurs geflogen, den ich an meiner Schule gemacht habe. Ich hatte keinen guten Tanzpartner, und die Tanzlehrerin meinte, dass ich schiefe Beine hätte. Das habe ich, bis ich 16 Jahre alt war, auch geglaubt. Ein Freund unserer Familie, der als Tanzlehrer gearbeitet hat, hat meiner Mutter später geraten, mich zu ihm zu bringen. Also sind wir zum Probe-Tanzen dorthin. Die Augen meiner Mutter haben geleuchtet. Sie war begeistert, hat mich angeschaut und gefragt: „Gefällt es dir?“ Notgedrungen habe ich „Ja“ geantwortet. Damals gab es in meiner Familie viel Stress, zudem wurde ich in der Schule als Streberin gemobbt. Das Tanzen habe ich immer mit Ruhe und einer Auszeit verbunden. Meine Familie hat viel Geld, Zeit und Kraft geopfert, damit ich tanzen konnte. Sie haben mich zum Training und den Wettkämpfen begleitet und mich gepusht. Mein Papa hat sieben Jahre lang keinen Urlaub gemacht, damit er das Tanzen finanzieren konnte. Meine Mama hat ihre Urlaubstage so aufgeteilt, dass sie mich bei meinen Reisen zu den Turnieren begleiten konnte. Das weiß man als Kind noch nicht zu schätzen, später aber schon.

Haben 2025 unerwartet gewonnen: Ekaterina Leonova und Diego Pooth. / RTL

Wie sind Sie dann bei RTL und „Let’s Dance“ gelandet?

Ekaterina Leonova: Das Casting für die Sendung findet in Köln statt. Mein damaliger Tanzpartner und Freund, Paul (Lorenz, Anm. d. Red.), wollte Ende 2012 dort vortanzen und hat mich gefragt, ob ich ihn begleiten kann. Damals war mein Deutsch noch so schlecht, dass ich bei den Interviews die Hälfte nicht verstanden habe. Alle haben gelacht. „Let’s Dance“ ist ja eine Liveshow, das heißt, man kann Dinge nicht einfach rausschneiden. Nur tanzen zu können, reicht bei dem Format nicht aus. Dann haben sie mich angerufen und gesagt: „Du bist dabei.“ Paul wurde damals noch nicht genommen. Ich habe zu ihm gesagt: „Ich mache mit, aber du musst mir helfen.“ In der Staffel von 2013 habe ich dann mit Paul Janke getanzt. Er hat mir sprachlich sehr geholfen. Wenn ich eine Frage nicht verstanden habe, habe ich mich zu ihm gedreht, gelächelt, und er wusste, er muss für mich antworten.

Mariia Maksina: Ich habe zunächst eine Ausbildung zur Altenpflegerin gemacht und am Abendgymnasium mein Abitur nachgeholt. 2017, 2018 und 2019 war ich als Freestyle-Tänzerin bei „Let’s Dance“ dabei. Dafür musste man sich nicht groß bewerben. Zudem wussten die Verantwortlichen von Ekat (Ekaterina, Anm. d. Red.), dass ich tanzen kann. Nach der Ausbildung musste ich mich dann entscheiden, wie ich weitermache. Im Oktober 2022 war ich dann beim „Let’s Dance“-Casting, wollte es probieren. Ich habe alleine vorgetanzt, und es Ekat auch nicht erzählt. Am 15. Dezember, daran kann ich mich noch genau erinnern, kam dann der Anruf, dass ich als Profitänzerin dabei bin. Das war auch 2024 der Fall.

Ihre größten Erfolge bei dem Format?

Ekaterina Leonova: Viermal erster Platz, dreimal dritter Platz und zweimal erster Platz bei der Profi-Challenge (Profitänzer tanzen miteinander, nicht Promi plus Profitänzer, Anm. d. Red.). 2019 habe ich einen Weltrekord aufgestellt. Kein Profitänzer hat in dem Format dreimal nacheinander gewonnen. Ich habe 2017, 2018 und 2019 gewonnen. Der unerwartetste Sieg war der der regulären Staffel in diesem Jahr (Ekaterina Leonova hat das Format mit Diego Pooth im Juni gewonnen, Anm. d. Red., siehe Foto oben). Wir waren erst auf dem dritten Platz. Diego hatte Knieprobleme, daher konnten wir den Freestyle-Tanz nicht so gut vorbereiten. Doch das Publikum scheint uns gemocht zu haben.

Mariia Maksina: Ich habe noch nicht gewonnen. Überhaupt dabei zu sein, war mein größter Erfolg. Das wünschen sich viele Profitänzer. Es ist eine Show, in der du deine Leidenschaft zum Tanzen vor einem Millionenpublikum zeigen kannst. Zudem ist es immer wieder schön, zu sehen, dass Teilnehmer, vor allem Männer, die erst einmal gar nicht motiviert waren, nach all den Wochen Lust bekommen haben, weiterzutanzen. So war es bei meinem ersten Tanzpartner, Mimi (Michael Kraus, Anm. d. Red.). Während des Formats hat er zu mir gesagt: „Boah ist das anstrengend.“ Als es vorbei war, meinte er: „Wenn wir uns sehen, müssen wir weitermachen. Es hat so viel Spaß gemacht.“ Es ist auch für uns ein großartiges Erlebnis, wenn wir einigermaßen das durchziehen können, was wir geübt haben. Es ist wie eine Droge. Du willst es wieder erleben, die Gänsehaut, wenn es klappt und alle applaudieren.

Die Jury bei "Let's Dance": Jorge González (l.), Motsi Mabuse und Joachim Llambi. / RTL / Robert Grischek

Stehen Sie manchmal auch in einem Konkurrenzverhältnis zueinander?

Ekaterina Leonova: Nein. Es sind so viele Faktoren im Spiel, die nicht von Mascha oder mir abhängen und die wir nicht beeinflussen können. Etwa, dass das Publikum mitentscheidet, und das nicht nur für mich oder Mascha. Wenn ein Promi nicht so gut ankommt oder plötzlich einen Blackout hatte während des Auftritts, können wir nichts dafür.

Mariia Maksina: Es ist zwischen uns kein Wettbewerb, sondern eine Tanzshow.

Ekaterina Leonova: Es geht um die Unterhaltung und dass wir bei den Leuten für gute Laune sorgen. Wenn wir in diesen Verbissenheits-Modus kommen, wird es auch für die Promis schwer. Du wirst dadurch nicht gewinnen. Je lockerer du bist, desto mehr Spaß haben alle. Mittlerweile ist der Cast sehr harmonisch. Früher waren wir noch jünger, kamen alle aus dem Sportbereich und wollten gewinnen. Mittlerweile sind wir angekommen im Leben, viele sind Mamas oder Papas, und die Teilnahme am Format macht einfach Spaß.

Mariia Maksina: Oft werden wir gefragt, ob es hinter den Kulissen wirklich so harmonisch ist, wie es nach außen herüberkommt. Es ist wirklich wie eine Tanzfamilie.

Mariia Maksina bei "Let's Dance". / RTL

Wie ist es Promis, die kaum Vorerfahrung haben, verschiedene Tänze beizubringen?

Mariia Maksina: Es ist auch für sie ein hoher Druck. Sie müssen in kurzer Zeit einen neuen Tanz lernen, den sie womöglich noch nie getanzt haben. Kommen sie weiter, sind es sogar zwei Tänze. Die Ausstrahlung oder die Hebefiguren müssen sitzen, und das Publikum ist riesig. Ich habe großen Respekt davor, dass die Promis sich das trauen und es durchziehen. Wir wissen als Profitänzer selbst, wie viel Arbeit und Fleiß dahintersteht.

Wie lange haben Sie für die Vorbereitungen der Tänze Zeit?

Ekaterina Leonova: Bei der Kennenlernshow am Freitag bekommen wir den Tanzpartner zugeteilt und die Tanzart gesagt. Am Samstag reisen wir in den Ort, in dem er ist, zum Beispiel nach München. Der Promi hat an dem Tag frei. Wir müssen an dem Tag schon die Choreografie für Sonntag vorbereiten. Am Sonntag wird bis zu acht Stunden trainiert, Montag und Dienstag sind ebenfalls Trainingstage. Am Mittwoch reisen wir dann zurück nach Köln. Am Abend haben wir ein Profitänzer-Training für den Eröffnungstanz der Show. Am Donnerstag beginnen ab 8 Uhr die Proben. Da stehen wir in Tanzkostümen zum ersten Mal auf der Bühne und machen eine Kameraprobe. Am Freitag ist Generalprobe. Um 20 Uhr beginnt die Liveshow. Bei allen, die weiterkommen, beginnt dieser Ablauf danach von vorne, und man hat wieder vier Tage, um einen neuen Tanz zu lernen. So kann das 14 Wochen lang gehen.

Die beiden Freundinnen 2024 auf der Insel. / Privat

Frau Maksina, Sie leben teilweise auf Mallorca, Frau Leonova, Sie sind eher zu Besuch? Wäre Mallorca nichts als Wohnort?

Ekaterina Leonova: Es ist eine wunderschöne Insel, aber ich weiß nicht, ob ich hier wohnen wollen würde. Bisher sehe ich keinen Grund dafür. Ich bin in Deutschland permanent unterwegs und mobil auch nicht so flexibel. Ich bin kaum bei mir zu Hause in München.

Wo kann man Sie künftig zusammen sehen?

Mariia Maksina: Wir sind beide bei der „Let’s Dance“-Tour 2025 dabei. Da sind wir einen Monat lang mit dem Bus in ganz Deutschland unterwegs. Es sind 25 Shows, immer abends. Dann schlafen, in den Bus, und weiter geht’s.

