Warum dieses Restaurant auf Mallorca ein Drittel mehr Umsatz macht als im Vorjahr

Das Paradies wird auf Mallorca des Öfteren bemüht, aber auf der Terrasse des Restaurants Es Pi im luxuriösen Landhotel Sa Pedrissa, umgeben von etwa sechs Hektar dazugehörigem Land, kommt es einem tatsächlich in den Sinn. Die Ruhe. Der Blick hinab aufs Meer und auf die Landschaft, er ist einfach fantastisch, unbezahlbar. Bezahlbar, wenn auch mit einem tiefen Griff ins Portemonnaie, sind die Gerichte, die hier serviert werden. Verantwortlich dafür ist Marcel Reß. Also jener Reß, der von 2009 an bei Sternekoch Marc Fosh arbeitete, dort zum Chefkoch avancierte und danach vor zehn Jahren die bekannte spanische Kochsendung „Top Chef“ gewinnen konnte.

Die Terrasse des Restaurants Es Pi im luxuriösen Landhotel Sa Pedrissa. / Nele Bendgens

Landhotel mit viel Geschichte

Marcel Reß hatte sein eigenes, 2017 eröffnetes Restaurant Sa Fábrica in der Fàbrica Ramis in Inca im März 2021 schließen müssen – die Pandemie setzte auch ihm zu. Für das Agroturismo Sa Pedrissa hatte er schon zuvor als Berater gearbeitet, nach der Schließung in Inca zog es ihn komplett dorthin. Das Anwesen aus dem 17. Jahrhundert gehörte einst Erzherzog Ludwig Salvator, 1945 übernahm es die Familie Morey als Sommersitz. Später ging die possessió über in die Hände von Sebastià Artigues und seiner Frau Margarita Morey, die daraus 1996 ein kleines, aber feines Landhotel mit anfangs fünf, später acht Zimmern machten. Heute sind es 14 teils erst kürzlich renovierte Zimmer und Suiten.

„Ich bin mittlerweile nicht mehr nur der Chefkoch, sondern treffe gemeinsam mit dem Direktor des Hotels, JaimeTrías Adrover, alle Entscheidungen, die Hotel, Renovierungen und Neuerungen betreffen“, sagt Reß. Insofern ist er ganzjährig dort tätig, auch wenn Hotel und Restaurant ab Mitte November bis etwa Mitte März in die Winterpause gehen.

Volles Vetrauen ins Team

Doch noch erfreuen sich die Gäste an seinen Gerichten. Zwar steht er nun seltener selbst am Herd, aber es sind sein Konzept und seine Rezepte. „Meinem großartigen Team in der Küche, allen voran Yasmina Tapia Delgado und Adrián Milan Vera, der schon mit mir bei Marc Fosh gekocht hat, kann ich hundertprozentig vertrauen“, meint der mittlerweile 37-jährige Reß.

Marcel Reß (Mi.) mit seinen Mitarbeitern Adrián Milan und Yasmina Tapia. / Nele Bendgens

Und so schmausen die Gäste zum Aperitif etwa Ibérico Jamón de Bellota (iberischer gereifter Eichelschinken) mit Kristallbrot und Ramallet-Tomaten-Sugo, dann Jakobsmuscheln auf Kürbissauce mit hauchdünnen Kürbisscheiben, marinierte Goldmakrelenfilets in Erbsencreme und Foie auf Johannisbrot-Brot mit Himbeeren, Himbeermarmelade und Schokostückchen als Vorspeisen.

Marinierte Goldmakrelenfilets in Erbsencreme. / Nele Bendgens

Bunt gemischte Karte

Gefolgt von Thunfisch-Tataki mit Pastinakenpüree, Rinderfilet mit Bimi oder zartem Rinder-Short-Rib mit Blumenkohl, Trüffel und Püree. Letzteres Fleisch garte zunächst 36 Stunden im Vakuumbeutel, dann zogen die Köche die Knochen aus dem Fleisch und schmorten es weitere 36 Stunden offen im Ofen. Die entstandene Sauce streckten sie mit Demi-glace und Portwein und reduzierten sie danach. Das Resultat ist ein sämiger, intensiver Jus. Reß genoss in Deutschland eine klassische Ausbildung, bei der nach französischem Vorbild Saucen eine entscheidende Rolle spielen. Auch darin liegt sein großes Können.

Zarte Rinder-Short-Rib mit Blumenkohl, Trüffel und Püree. / Nele Bendgens

Brot vom Bäcker

„Wir versuchen, von Jahr zu Jahr nachhaltiger zu kochen“, sagt Reß. Viel von dem Gemüse, Obst und Kräuter kommt aus dem eigenen Garten, auch das Olivenöl stammt von Sa Pedrissa. Gleiches gilt für den Honig der mallorquinischen Firma Mel Vici, der von sechs eigenen Bienenstöcke stammt. „Wir nutzen Johannisbrot, Zitrusfrüchte und Gemüse von der Insel, teils kaufen wir im kleinen Laden in Deià ein, und das Brot backt ein Bäcker aus dem Ort“, zählt Marcel Reß auf. Beim Thunfisch greifen sein Team und er auf die beste Zuchtfirma Spaniens, Balfegó, zurück. Beim Fleisch verarbeiten sie größtenteils galicische Rassen, für Fisch ist einer der renommiertesten Lieferanten der Insel zuständig: Peix Mayol aus Port de Sóller.

Vorlieben der Kunden werden notiert

„Wir haben uns in den vergangenen Jahren immer mehr darum bemüht, nur die besten Produkte zu verwenden, auch in Bezug auf das Weinangebot, gemäß dem Anspruch, den das Haus generell hat“, so Reß. Die Preise sind entsprechend, aber es gebe keine Beschwerden – „im Gegenteil, wir haben viele Stammgäste und Wartelisten für das Restaurant.“ Was sicher auch auf den guten und sehr persönlichen Service zurückzuführen ist – in Notizbüchern werden spezielle Vorlieben und No-Gos der Gäste vermerkt.

Dann kann Marcel Reß wohl auch nicht in das allgemeine Lamentieren in Bezug auf eine „schlechte Saison“ und „fehlende Gäste“ einstimmen? „Nein, absolut nicht. Ich hatte jetzt zum 31. Juli 30 Prozent mehr Umsatz als zum 31. Juli vergangenen Jahres. Das ist nicht wenig. Und ich kenne auch kein gutes Restaurant, wo es anders ist“, sagt Reß.

Die Preise: „Para picar“ (Kleinigkeiten wie Schinken oder Käse) 14–44 Euro, Vorspeisen 28–32 Euro, Hauptspeisen 30–48 Euro, Desserts 14–16 Euro.

Informationen

Es Pi im Hotel Sa Pedrissa,

geöffnet täglich 13–15 Uhr, 19–21.30 Uhr.

Ctra. Valldemossa–Deià, km 64,5, Deià.

Tel.: 971-63 91 11,

sapedrissa.com

