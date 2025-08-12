Welche sind die Luxusyachten, die neben dem pistaziengrünen Schiff eines deutschen Milliardärs in der Bucht von Palma liegen?

Drei eindrucksvolle Yachten liegen am Dienstagmorgen (12.8.) in der Bucht von Palma. Ein kleiner Überblick.

"Sophia"

Mit 97 Metern am längsten ist die "Sophia", die bereits vor einigen Tagen den Anker auf Höhe des kleinen Hafens Molinar auswarf. Das Schiff gehört dem kanadisch-iranischen Milliardär Michael Latifi. Dieser kam durch einen Lieferbetrieb für Fleischprodukte zu seinem Vermögen, zudem ist er als Investor im Motorsport aktiv.

Die "Sophia" selbst wurde im Jahr 2016 für den kanadischen Modemogul Lawrence Stroll gebaut. Dem Portal "Superyacht Fan" zufolge verkaufte sie dieser an seinen Landsmann Latifi. Das Schiff verfügt über Platz für 18 Gäste und 34 Besatzungsmitglieder. Zu den Highlights der Ausstattung gehört ein Pool mit Glasboden, sowie ein schiffseigener Hubschrauber. Sie soll einen Wert von rund 200 Millionen Dollar haben.

"Parrafin"

Ein Stück weiter westlich liegt die 60-Meter-Yacht "Parrafin". Diese wurde im Jahr 2001 für den US-amerikanischen Kerzen-Unternehmer Mike Knittridge gebaut. Sie bietet Platz für zwölf Gäste und 17 Besatzungsmitglieder. Die "Parrafin" verfügt unter anderem über einen Whirlpool, einen Pool und ein Fitnessstudio und wird derzeit vom Yachtverleih Fraser für rund 285.000 Euro pro Woche an zahlungskräftige Urlauber vermietet.

"Kensho"

Und auch ein Deutscher hat Anker vor Mallorca geworfen. Neben der "Parrrafin" liegt die "Kensho", die laut "Superyacht Fan" dem Werbemilliardär Udo Müller gehört. Das Schiff lief 2022 vom Stapel und bietet Platz für zwölf Gäste in acht Kabinen. Für das Wohl an Bord sorgen bis zu 23 Besatzungsmitlieder. Die Yacht sticht durch ihre pistaziengrüne Außengestaltung hervor. Sie erreicht eine Maximalgeschwindigkeit von 15,4 Knoten (rund 29,6 Km/h). Das Schiff verfügt über einen Fahrstuhl, sodass man sich problemlos zwischen den Decks bewegen kann. An Bord finden sich unter anderem ein Fitnessstudio, ein Pool und ein Beach Club. Gäste können sich unter anderem auf Jet-Skis vergnügen.

Der Eigentümer der "Kensho" ist Mitbegründer und Co-CEO des Außenwerbeunternehmens Ströer mit Sitz in Köln. Müller hatte bereits mit 19 Jahren sein erstes Werbeunternehmen gegründet. 1990 tat er sich mit Heinz W. Stroer zusammen und gründete seine aktuelle Firma. Ein erster großer Coup war die Sicherung der Rechte für die Außenwerbung in der ehemaligen DDR nach der Wende.