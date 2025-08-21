"Fall For Me": Auf Mallorca gedrehter, deutscher Erotik-Thriller ist ab sofort auf Netflix zu sehen

Vergangenen Sommer wurde auf Mallorca gedreht – jetzt ist das Ergebnis auf Netflix zu sehen. Seit Donnerstag (21.8.) zeigt der Streamingdienst den deutschen Erotik-Thriller "Fall For Me".

Darum geht es in "Fall For Me"

Lilli reist auf die sonnenverwöhnte Insel Mallorca, um abzuschalten und ihre kleine Schwester Valeria zu besuchen. Bei Lillis Ankunft enthüllt Valeria ihr sowohl die überstürzte Verlobung mit dem charmanten Franzosen Manu, als auch den gemeinsamen Plan, in ein luxuriöses B&B zu investieren. Lilli ist misstrauisch. Beim Versuch, mehr über den Verlobten ihrer Schwester zu erfahren, lernt sie den deutschen Nachtclub-Manager Tom kennen. Bereits bei ihrer ersten Begegnung knistert es gewaltig zwischen den beiden und sie können sich der gegenseitigen Anziehungskraft nicht entziehen. Eine aufregende Affäre entspinnt sich, die Geheimnisse und Gefahren in sich birgt.

Das ist zu den Schauspielern und der Regie bekannt

Für die Hauptrollen in dem von der Firma W&B Television (u.a. "Das Leben der anderen") produzierten Film konnten Svenja Jung und Theo Trebs gewonnen werden. Weitere Rollen übernehmen Thomas Kretschmann, Tijan Marei, Antje Traue, Victor Meutelet und Lucia Barrado. Das Drehbuch stammt von der südafrikanischen Regisseurin und Autorin Stefanie Sycholt. Regie führte die Deutsch-Amerikanerin Sherry Hormann, die unter anderem für ihren 2009 erschienenen Film "Wüstenblume" bekannt ist.

So sind die Kritiken

Die ersten Kritiken fielen bestenfalls mittelmäßig aus. Die "Süddeutsche Zeitung" urteilt: "„Fall For Me“ ist nicht der erste, aber doch ein wirklich besonders eindrücklich weiterer Film, der zeigt, dass die großen Streamingdienste sich immer mehr der Idiotie des guten alten Fernsehens anpassen. Ein Unterschied zu den „Inga Lindström“-Filmen des ZDF ist allein daran zu erkennen, dass es mehr Brüste zu sehen gibt." Das Online-Portal "Filmdienst" schreibt: "Solide Darsteller und attraktive Schauplätze sind Pluspunkte des Films, die Auflösung ist jedoch allzu früh absehbar."

Tödliches Unglück

Während der Dreharbeiten kam es zu einem tödlichen Unglück. In der Nacht auf den 5. Juni 2024 stürzte ein 45-jähriger Deutscher von einer Mauer vor der Kathedrale. Vor Ort befand sich die Crew von "Fall For Me". Diese rief sofort die Rettungskräfte. Alle Bemühungen, das Leben des Mannes zu retten, schlugen allerdings fehl.