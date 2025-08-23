280 Euro für Shampoo – so exklusiv ist Hundepflege auf Mallorca

Wer schön sein soll, muss dafür nicht leiden. Hunde gehen heutzutage ganz selbstverständlich mit ihren Besitzern zum Friseur. Waschen, Scheren, Bürsten, Trimmen sowie Haut- und Krallenpflege – Hundefriseure kümmern sich auch auf Mallorca um die Fellpflege der Vierbeiner.

Und das nicht zu knapp: Sucht man bei Google nach einem Tierfriseur in Palma, ploppen gleich 37 Einträge auf. Hundefriseur (auch Groomer genannt) ist weder in Spanien noch in Deutschland ein reglementierter und staatlich anerkannter Beruf. Nichtsdestotrotz ist dafür neben der Tierliebe eine Menge Fachwissen sowie Einfühlungsvermögen und handwerkliches Geschick nötig. Die MZ hat sich mit drei Profis auf der Insel unterhalten.

High-end-Hundepflege in Palma

Einen der zahlreichen Salons in der Innenstadt von Palma führt der Mallorquiner Alejandro Frontera (50). Seit 25 Jahren ist er im Geschäft – und das offensichtlich erfolgreich, denn er nimmt kaum noch Neukunden an und arbeitet nur mit Warteliste. An seinem Salon „Magnum and friends“ am Carrer Andrea Doria, 12 fällt an der rot gestrichenen Tür das in Hundehöhe aufgehängte Schild „Dogs are welcome“ auf. Innen wähnt man sich in einer Mischung aus Concept-Store und einem stylishen Barber-Shop, der auch in Londons Viertel Notting Hill stehen könnte. Hochpreisige Produkte für den Hund, aber auch Hunde-Deko-Artikel für den Menschen stehen im weitläufigen Raum.

Hinter einem langen Tresen arbeitet Frontera gerade bedächtig an einer der drei Pflegestationen und schneidet einem hellbraunen Pudel das Fell. „Die schwierigen Schnitte bestelle ich mir immer gleich morgens, da habe ich die meiste Ruhe“, erzählt der 50-Jährige, der zunächst eine Kochausbildung gemacht hat. Seinen Salon führt er normalerweise ganz alleine, momentan hat er Hilfe von Praktikantin Mayo, die gerade selbst eine Online-Ausbildung zur Hundefriseurin macht. Sie darf die tierischen Kunden vorerst lediglich waschen und föhnen, die Schnitte behält sich Frontera vor.

Frontera bedient einen flauschigen Kunden in seinem Salon. / Alexandra Bosse

280 Euro für ein Shampoo

„Je nach Rasse haben die Hunde eine andere Fellstruktur und daran muss ich meine Technik individuell anpassen. Genauso wie die Dauer der Pflege der Vierbeiner – teilweise sitze ich vier Stunden an einem Hund“, erzählt der Mallorquiner, während er immer wieder kleine Mini-Schnitte macht, um das Pudelfell zu stutzen. Auch der Preis richte sich dementsprechend nach Größe und Fell der Tiere. „Man kann etwa 40 Euro für eine Stunde kalkulieren“, sagt er. Seine häufig ausländischen Kunden schauten nicht so aufs Geld. Das glaubt man ihm gerne: Das teuerste Hundeshampoo in seinem Laden kostet 280 Euro.

„Die Art, wie die Besitzer ihren Hund sehen, hat sich in den vergangenen 20 Jahren sehr verändert“, erzählt Frontera. Viele Menschen würden heutzutage alleine leben – und Paare gar keine oder erst sehr spät Kinder bekommen. Stattdessen schaffen sie sich einen Hund an. Ein Hund erfülle damit die Funktion eines weiteren vollwertigen Familienmitgliedes. „Es gibt Leute, die es übertreiben und ihren Hund wie einen Menschen behandeln. Ich glaube, das ist ein Fehler. Es gibt Grenzen, denn der Hund will ein Hund sein und kein Baby“, sagt Frontera kopfschüttelnd.

Hundegerecht auf der Finca

Auch die beiden Deutschen Stefanie Funken (47) und Alke Schatz (50) haben sich beruflich umorientiert und ihre eigenen Hundesalons auf ihren Fincas eröffnet. Beide bieten auch einen mobilen Friseur-Service an, wobei sie mit einem Hundetisch und einer Badewanne für die Pflege der Vierbeiner zu den Kunden nach Hause fahren. Kommen die Hunde zu ihnen auf die Fincas, bleiben die Besitzer bei der ersten Behandlung immer dabei, damit sich alle erst einmal in Ruhe beschnuppern können.

Auch Hausbesuche mit mobiler Badewanne sind möglich. / Alke Schatz

Stefanie Funken aus Remscheid betreibt seit neun Jahren ihren „DogSpa“ im Carrer Cardenal Ros, 1 in Cas Concos und hat ihre Ausbildung in Deutschland absolviert. Sie erzählt, dass sie manchen Besitzern jetzt im Sommer erst erklären müsse, dass man nicht allen Hunden einfach das Deckhaar abscheren könne. „In der Wüste laufen die Menschen ja auch nicht nackt herum, weil es so heiß ist“, sagt Funken. „Bei manchen Hunden schützt das lange Fell vor Hitze“, weiß auch Alke Schatz, die beim britischen Trainingscenter „Jodies Groom Room“ in Alicante ihre Ausbildung gemacht hat. „Ich wollte schon immer mit Tieren arbeiten“, erklärt die studierte Literaturwissenschaftlerin. Jetzt hat sich ihr Traum erfüllt. Die Preise für das Happy-Dogs-Komplettprogramm: ab 40 Euro (Funken) bzw. ab 55 Euro (Schatz).

