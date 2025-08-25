„Fall For Me“: Mallorca-Erotik-Drama stürmt Netflix – Kritiker entsetzt

Erfolg ist manchmal so bittersüß wie eine Grapefruit. Wobei es im auf Mallorca gedrehten, deutschen Erotik-Drama "Fall For Me" keine Pampelmuse, sondern eine Blutorange ist, die auf den Brüsten der Hauptdarstellerin ausgedrückt wird. Die Produktion, bei der Sherry Hormann ("Wüstenblume") Regie führte, ist bei Netflix ein echter Publikums-Hit: Bereits einen Tag nach ihrem Start am 21. August hat sie die internationalen Charts des Streaming-Anbieters gestürmt und steht in mehr als 60 Ländern auf Platz eins. Leidenschaft, Manipulation und Verrat, dazu Insel-Idylle und Instagram-Ästhetik – dieser Mix interessiert offenbar.

Das könnte nun für Netflix und für die Macher des Streifens ein Grund zum Jubeln sein, wären da nicht die fast unisono vernichtenden Kritiken. Die dürften sie angesichts des Erfolgs zwar unter "haters gonna hate" verbuchen, aber nichtsdestotroz kratzen sie ein wenig am Glanz des Films. Aus Zuschauer- bzw. Leser-Sicht bietet die Lektüre einiger der süffisanten Rezensionen, die sich am Film abarbeiten, wahrscheinlich bessere Unterhaltung als der Film selbst.

"An Spießerfantasie kaum zu überbieten"

Ungekrönte Königin unter den Kritiken ist dabei jene der "Süddeutschen Zeitung", die "Fall For Me" so genüsslich wie akribisch zum Abschuss freigibt. Beginnend bei der Fülle an Obst, die das "erotisch intendierte" Drama um die gestresste Wirtschaftsprüferin Lilli (Svenja Jung) und den Nachtclubmanager Tom (Theo Trebs) ausstaffiert – dem "so muskulösen wie geheimnisvollen Liebhaber, der von Cunnilingus bis Kuscheln das ganze Repertoire des Softsexfilms dermaßen exzellent beherrscht, dass er sich die Wassermelone, die auf seinem Küchentisch liegt, mehr als verdient hat". Die Orte des Beischlafs – Küchenanrichte, Strand, Dusche – in einem Setting, deren Bilder "aus einem etwas edleren Möbelhauskatalog" entnommen sein könnten, seien "an Spießerfantasie kaum zu überbieten".

Svenja Jung und Theo Trebs beim Schmusen im Film. / Julia Terjung/Netflix

Auch die übrigen Handlungsträger, Schwester Valeria (Tijan Marei) und ihr Verlobter Manu (Victor Meutelet) – "den man Manü ausspricht, weil er Franzose ist" – und der dubiose Immobilieninvestor Nick (Thomas Kretschmann) kommen nicht viel besser weg. Ebenso wenig die Story um den möglichen Verkauf der geerbten Luxus-Finca, in der Valeria und Manu ein Hotel eröffnen wollen, obwohl Lilli dagegen ist – was angesichts ihrer amourösen Aktivitäten aber auf der Prioritätenliste nicht mehr an erster Stelle steht. "Wer nun denkt, dass das eine blöde Geschichte ist und die Charaktere nach Pappmascheefiguren klingen, der sei gewarnt: Es ist noch viel schlimmer, als es sich anhört", urteilt die "Süddeutsche".

"Prickeln tut jedenfalls gar nichts"

Ein wenig milder geht die "Glamour" mit dem Streifen ins Gericht und erwähnt zumindest lobend, dass Tom sich bei den Sexzenen stets auf Lilli fokussiert und diese in Sachen Orgasmus auf ihre Kosten komme. Weniger löblich hingegen: "Als Zuschauer:in kann man erst nicht so ganz nachvollziehen, wieso die beiden sofort anfangen, ihre Finger irgendwo reinzustecken (also zumindest Tom, der sich übrigens vorher nicht die Hände gewaschen hat!)." Die "Kronen Zeitung" ist ebenfalls eher abgetörnt und schließt mit den Worten: "Die einzige Lust, die man bei "Fall for Me" verspüren könnte, ist seine Koffer zu packen und nach Mallorca zu fliegen."

Auch der "Kölner Stadtanzeiger" ist kein Fan des von der Produktionsfirma W&B Television (u.a. "Das Leben der anderen") produzierten Films. "Angepriesen als 'der erste deutsche Netflix-Film, der erotische und dramatische Elemente in sich vereint' ist "Fall For Me" vor allem: deutsch und so erotisch wie die Softsex-Langweiler, die in den ersten Jahren das Privatfernsehens im Nachtprogramm liefen. Inklusive völlig sinnfrei durchnässter Blusen", so die Kritik. "Prickeln tut in Fall For Me" jedenfalls gar nichts", schreibt die Zeitung weiter. Weder auf dem Nachtclub-Balkon, noch am Sandstrand, noch auf der Kücheninsel, obwohl praktischerweise eine halbierte Blutorange ... aber lassen wir das." /bro

